Гомельские школьники напишут письмо в будущее во время акции "Библиосумерки 2018"

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские школьники смастерят талисманы и напишут письмо в будущее во время акции "Библиосумерки 2018", которая пройдет в областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина 13 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Детские отделы областной библиотеки готовят для своих читателей, их друзей и близких семейные праздники "Приключения Буратино продолжаются…" и "Вместе с книгой сквозь время и пространство". Откроет насыщенную программу акции игровое театрализованное представление. Затем ребят 1-5-х классов увлекут в любимую сказку о золотом ключике. Они смогут посетить домик Мальвины, вывести буквы пером и чернилами, получить в подарок рисунок хной - мехенди - от лисы Алисы. Участие в различных конкурсах позволит школьникам накопить импровизированные золотые сольдо, чтобы угоститься сладостями в харчевне "Три пескаря".

Ученики 6-9-х классов смогут создать на мастер-классе талисман "Ловец библиоснов". Тематику сумерек продолжат книжные выставки "Завораживающие миры" и "Мир трех Н: незнакомое, непонятное, невероятное".

Все желающие смогут заглянуть на год вперед и написать письма в будущее. Сотрудники библиотеки организуют также торжественное сохранение послания в "Капсуле времени".

На фримаркете школьникам предложат выбрать книгу в подарок. В библиокафе "Литературный фантом" юных абонентов ждут вкусные сюрпризы. На память о мероприятии гости "Библиосумерек" смогут сфотографироваться в сказочных интерьерах.

Акция приурочена ко Дню библиотек и украсит программу профессионального праздника в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, коллектив которой в этом году отмечает 90-летний юбилей.-0-