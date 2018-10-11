Гомельские сотрудники ГАИ готовят сюрпризы для мам-автомобилисток

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с одним из городских кафе проведут акцию "С добрым утром, мамы!" 12 октября в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
Мероприятие посвящено Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Возле парка Фестивальный областного центра разместится экипаж ГАИ, который поздравит автоледи с наступающим праздником. "Всех мам, а также будущих мам ждут приятные сюрпризы в виде утреннего кофе и полезных сувениров от Госавтоинспекции", - уточнила Наталья Хололеенко.
Как рассказали в областной ГАИ, акция призвана в очередной раз напомнить о неукоснительном соблюдении ПДД. Стартует мероприятие в 9.00.-0-
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