Гомельские спасатели-пожарные пройдут на плотах по Сожу 165 км

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские спасатели-пожарные отправятся 11 июля в трехдневный туристический сплав на плотах по реке Сож, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы Гомельского областного управления МЧС Дмитрий Искренков.
Водный поход приурочен к празднованию 165-летия пожарной службы страны. Стартует туристический сплав на плотах у деревни Хальч Ветковского района.
"В честь юбилейного года участники акции пройдут по реке 165 км. В сплав отправятся руководители и работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Гомельской области", - пояснил Дмитрий Искренков. На стоянках по ходу сплава будут организованы спортивные соревнования и культурные мероприятия. Параллельно спасатели продолжат выполнение своей ежедневной задачи - проведут профилактические беседы с отдыхающими о безопасном поведении во время отдыха на водоемах.
Акция нацелена на популяризацию профессии спасателя-пожарного, пропаганду здорового образа жизни, развитие и поддержание крепких товарищеских отношений, позволяющих быстро и слаженно решать служебные и боевые задачи.-0-
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