"Гомельские ведомости" победили в международном конкурсе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "Гомельские ведомости" победила в VI Международном конкурсе "Город в зеркале СМИ", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
В конкурсе приняли участие 38 средств массовой информации СНГ, поступило более 200 журналистских фото- и видеоматериалов.
Редакция газеты "Гомельские ведомости" на протяжении ряда лет принимает активное участие в этом международном форуме и является дипломантом двух предыдущих конкурсов "Город в зеркале СМИ". Нынешний конкурс принес изданию победу в номинации "Мы живем на пространстве Евразии: опыт взаимодействия", учрежденной исполкомом СНГ. Редакция "Гомельских ведомостей" награждена дипломом первой степени.
Конкурс проводила Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ). VI Международный конкурс "Город в зеркале СМИ" стал мероприятием международной конференции "Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах устойчивого развития городов", которая прошла в Москве. В ее работе приняли участие руководители городов Российской Федерации, представители федеральных органов власти, международных, межгородских объединений, научных, учебных, экспертных организаций и бизнес-сообщества.-0-
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