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Гомельский госуниверситет будет сотрудничать с вузами Судана

Регионы 05.04.2018 | 13:29
Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины будет сотрудничать с вузами Судана, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по учебной работе вуза Игорь Семченко.

Основные перспективы сотрудничества были обсуждены во время визита делегации Гомельского госуниверситета в Судан. В частности, проведены переговоры в Министерстве высшего образования и научных исследований Судана с участием министра, заместителя министра и более 20 ректоров университетов, а также в Министерстве сельского и лесного хозяйства. Во время встреч обсуждались вопросы о возможных видах сотрудничества университетов Беларуси и учреждений Судана, подведомственных двум министерствам.

Также делегация ГГУ имени Ф.Скорины посетила университет Хартума и Суданский университет науки и технологий. Стороны обсудили сотрудничество в академической и научной сферах. Речь шла об обучении граждан Судана в ГГУ, проведении совместных научных исследований, подготовке совместных публикаций и т.д.

По итогам визита были подписаны протоколы о намерениях об установлении сотрудничества с шестью вузами Судана. Среди них - Суданский университет науки и технологий, университеты Гезира, Аль-Зэм Аль-Ажари, долины Голубого Нила, Западного Кордофана.

"С данными высшими учебными заведениями была достигнута предварительная договоренность по таким направлениям, как обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, проведение совместных научных исследований и взаимных консультаций, участие в семинарах и академических встречах, реализация специальных краткосрочных образовательных программ и проектов, программ двойных степеней", - отметил Игорь Семченко.-0-

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Теги
вузы, Гомель, сотрудничество, Судан
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