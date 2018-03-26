Гомельский и Сычуаньский университеты подписали соглашение о сотрудничестве

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Сычуаньский университет подписали соглашение об установлении сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый посетил Сычуаньский университет. Состоялась его встреча с ректором университета Ли Яньжунем. По итогам было подписано соглашение об установлении сотрудничества между двумя вузами, а также достигнута договоренность о создании Центра изучения Беларуси в данном университете", - рассказали в дипломатической миссии.

Кроме того, состоялась лекция посла для студентов Сычуанского университета на тему участия Беларуси в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Студенты интересовались развитием белорусско-китайского сотрудничества, задавали вопросы о преимуществах белорусского высшего образования и туристического потенциала Беларуси.-0-