26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский район выбирает свою птицу-символ, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Кандидатами могли стать или очень распространенные в районе птицы, или редкие, которые находятся под охраной. Кроме того, птица-символ должна быть знакома местным жителям и иметь узнаваемую внешность. Кандидатов на звание птицы-символа Гомельского района выдвигали представители 12 школ и Центра творчества детей и молодежи. В список попали сойка, лебедь-шипун, большая синица, белый и черный аист, сорока, пестрый дятел, скворец, обыкновенная горлица, сизый голубь, серая куропатка, свиристель и большая белая цапля.

Первый тур голосования уже состоялся. Жюри, в которое вошли представители организаций Гомельского района, выбрало трех птиц, которые попали в финальный тур голосования. Ими стали черный аист, большая белая цапля и пестрый дятел. Кто-то из этих птиц станет крылатым символом Гомельского района. Проголосовать за одну из них можно до 28 февраля на сайте Гомельского райисполкома.-0-