Гомельский регион представил свой экономический потенциал на форуме в Черниговской области

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация Гомельской области во главе с председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником приняла сегодня участие в III Международном форуме инвестиций и экспорта в Сновянке Черниговской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

История сотрудничества Украины и юго-восточного региона Беларуси началась в 1993 году с подписания соглашения между Гомельским облисполкомом и Черниговской областной администрацией. "В этом году мы отмечаем 25-летие нашей дружбы, - сказал Владимир Дворник. - В настоящее время сотрудничество двух граничащих областей развивается в рамках 11 соглашений о побратимских и партнерских связях". Всего же документы о межрегиональном взаимодействии подписаны с восемью областями Украины.

"За последние два года внешнеторговый оборот Гомельской области с регионами Украины составил почти $1 млрд. Первые позиции по объему товарооборота традиционно занимает Черниговская область", - констатировал глава региона. Для Гомельской области основной статьей импорта остаются обойная бумага, ткани из полиэфирных волокон, пряжа, оборудование к трубопроводной арматуре и др. Наибольшим спросом у украинских партнеров пользуются удобрения, сжиженные газы, ржаная мука, стекло, а также продукция фабрики "Спартак".

"Сегодня на нашей территории работают 111 предприятий с украинским капиталом. Общий объем инвестиций за последние семь лет составил почти $65 млн", - уточнил Владимир Дворник. В этом году в СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрирован новый резидент "КТД Групп Компани" с инвестиционным проектом на 4 млн. евро по производству электрических печей.

В качестве перспективных направлений для взаимовыгодного экономического сотрудничества председатель облисполкома назвал промышленную кооперацию, сельское хозяйство, финансы, науку и туризм. Он также выразил уверенность, что качественно новый импульс отношениям двух государств даст планируемый в октябре этого года форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

На форуме в Сновянке были обсуждены пути интенсификации межрегиональных контактов. Планируется, что делегация Черниговской области примет участие в Гомельском экономическом форуме 25 мая, где будет актуализировано межрегиональное соглашение.

Участниками форума инвестиций и экспорта в Черниговской области стали около 170 представителей из Украины, Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Японии, Китая.-0-