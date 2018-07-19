Гомельский сельскохозяйственный студотряд будет помогать на уборке урожая в Московской области

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственный выездной отряд студентов имени Н.Н.Кунцевича 21 июля отправится из Гомеля в Коломенский район Московской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Сотрудничество между Гомельским обкомом БРСМ и подмосковным ООО "Сергиевское" существует уже пять лет. В состав сельхозотряда вошли более 30 учащихся Гомельского колледжа - филиала БелГУТ. "В процессе формирования отряда учитывались успеваемость претендентов, их участие в общественной жизни, наличие рабочей специальности", - отметил первый секретарь.

На сельхозугодиях в Коломенском районе ребята будут работать до конца августа. Они помогут с уборкой урожая: огурцов, томатов, картофеля и другой плодовоовощной продукции. Для них будет организовано бесплатное проживание и четырехразовое питание. За свои труды молодые люди получат зарплату. Помимо рабочих будней студотрядовцев ждет познавательная и культурная программы.

Студотряд, направляющийся в Коломенский район, не единственный из Гомельской области, который работает за рубежом. Так, 16 июля во Всероссийский детский центр "Орленок" (Туапсинский район) отправился уже второй сервисный студотряд, в состав которого вошли 27 активистов первичной организации БРСМ Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Еще порядка 50 студентов региона до конца августа в составе сервисного отряда трудятся в гостиничном комплексе "Сочи Парк Отель".

В целом к настоящему времени юноши и девушки Гомельского региона работали или продолжают работать в составе 73 студотрядов в Беларуси и за ее пределами. Всего территориальными комитетами БРСМ региона заключены 156 договоров на формирование отрядов - сельскохозяйственных, сервисных, производственных, строительных, педагогических, экологических и др.-0-