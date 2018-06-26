Гомельский завод "Сантэкс" планирует выйти на рынки Европы, Америки, Канады

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Завод Сантэкс" благодаря реализованному инвестпроекту по производству стальной эмалированной посуды планирует выйти на рынки Западной Европы, Америки, Канады. Об этом сообщил сегодня директор предприятия Валерий Малец во время выездного заседания комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Инвестиционный проект по производству стальной эмалированной посуды на сумму около $3 млн был реализован на предприятии с 2013 по 2106 год. Сегодня здесь производят порядка 15 тыс. кастрюль в месяц. "Продукция, которая отвечает мировым стандартам и санитарно-гигиеническим требованиям, реализуется в Беларуси, Украине, России, странах Балтии. Планируем через популярные торговые площадки eBay и Amazon и крупные торговые ритейлы выйти на рынки Западной Европы, Америки, Канады", - сказал Валерий Малец.

Всего же в модернизацию производства уже вложено более $5 млн. Инвестор пришел в тот момент, когда завод переживал не лучшие времена. "И здание, и оборудование требовали ремонта и перевооружения. Нам удалось восстановить уникальные прессы, аналогов которым больше нет в нашей стране. Было закуплено новое оборудование, изменена технология эмалирования, что позволило улучшить качество продукции. Большая работа проделана по дизайну товаров", - отметил директор предприятия.

При реализации инвестпроекта создано около 250 новых рабочих мест. Вложенные инвестиции планируют окупить за ближайшие 2-3 года.

Кроме того, на предприятии помимо традиционных товаров - посуды и сантехнических изделий - освоили и внедрили в производство новые виды продукции. Так, завод выпускает устройства остановки колесного транспорта, которые закупает Министерство внутренних дел России. Здесь начали выпуск эмалированных элементов декора стеновых панелей, которые могут быть использованы в тоннелях, метро. Пробные партии уже поставлены Московскому метрополитену. В перечне новой продукции - контейнеры для твердых отходов, эмалированные резервуары для хранения отходов ферм. В настоящее время в разработке находится демпферная тележка безопасности для дорожно-ремонтных служб.

Завод "Сантэкс" стал одним из предприятий, которое сегодня посетили участники выездного заседания Постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского областного Совета депутатов. На примере СЗАО они изучали реализацию инвестиционных договоров, заключенных в соответствии с декретом №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь".-0-