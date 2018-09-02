"Гомельтранснефть Дружба" начала масштабную реконструкцию резервуарного парка

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к строительству емкости для хранения нефти объемом 20 тыс. куб.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Согласно проекту это будет вертикальный стальной резервуар с установленными на нем алюминиевыми понтоном и крышей. Конструкция с плавающим понтоном позволит снизить процент потерь легких фракций от испарения нефти при хранении и минимизировать выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Применяемый для кровли материал даст возможность эксплуатировать ее на протяжении 50 лет без обслуживания и ремонта.

Строительство ознаменовало начало запланированной на ближайшие годы реконструкции резервуарного парка на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" - всего будет обновлено 9 резервуаров.

Инвестиционная политика ОАО "Гомельтранснефть Дружба" включает также проекты по реконструкции линейной и станционной части нефтепровода.

"Модернизация направлена на повышение промышленной безопасности объектов, что обеспечивает более надежную транспортировку нефти потребителям. Также повышается экологическая безопасность, которой уделяется повышенное внимание, поскольку нефтепровод пересекает реки, сельскохозяйственные угодья, территорию национального парка"Припятский", - подчеркнули на предприятии.

Так, в текущем году завершена реконструкция участков магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", проведены работы на насосных НПС "Гомель". Продолжением поэтапной модернизации станет обновление подводных переходов протяженностью около 10 км через реки Припять и Пину.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает перекачку нефти через магистральные нефтепроводы по территории Беларуси, доставляя идущее из России углеводородное сырье в направлении европейских стран. Ежегодно транспортируется около 60 млн т. Этот уровень поставок соответствует 77-процентной загрузке нефтепровода, экономическая эффективность работы в таком режиме оптимальна с точки зрения затрат на транспортировку.-0-