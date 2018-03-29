Гончарная мастерская открывается в Пружанах для обучения аутентичному ремеслу

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В целях возрождения аутентичного мастерства керамики сегодня в Пружанах открывается гончарная мастерская, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" по Брестской области Елена Будник.

Гончарная мастерская создана во флигеле музея-усадьбы "Пружанский палацик". Для этого были закуплены и установлены два гончарных круга, подготовлены выставочный стеллаж, глина и шамот (огнеупорный кирпич из обожженной, измельченной глины). Первый мастер-класс по гончарному мастерству проведут председатель Брестской областной организации Белорусского союза художников Павел Рябов и местный гончар Наталия Грицко. Участниками мероприятия станут владельцы агроусадеб, ремесленники, местные жители.

Инициатива "Возрождение аутентичного ремесла керамики как катализатора развития камерного туризма на Пружанщине" принадлежит районному экологическому общественному объединению "Агротур". Идея была поддержана не только местными властями, но и вошла в число победителей проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Общий бюджет инициативы составил 14 тыс. евро, в том числе грант ЕС - почти 12,3 тыс. евро.

Для целевых групп были проведены обучающие занятия, организован двухдневный обучающий тур в Центр гончарства в деревне Городная Столинского района. Разработан и издан буклет "Керамика Пружанщины". В рамках реализации инициативы на протяжении двух месяцев три дня в неделю (четверг, пятница и суббота) гончарная мастерская будет открыта для всех желающих освоить данное ремесло. При этом в целях содействия самозанятости особое внимание будет уделено обучению безработных местных жителей, а также молодежи с особенностями психофизического развития - в качестве инклюзии и социальной адаптации.

Возрождение уникального ремесла будет содействовать повышению туристического потенциала Пружанского района, придаст ему дополнительную привлекательность, убеждены авторы проекта. "Черноглянцевая керамика - вид декоративно-прикладного искусства, эндемичный для Пружанского района. В настоящее время гончарное ремесло практически утрачено. Соответствующими знаниями, навыками и технологиями владеют лишь немногочисленные художники-керамисты, большей частью проживающие за пределами района. Между тем в середине XIX века в одних только Пружанах работало около 40 семейных гончарных мануфактур", - рассказала председатель ОО "Агротур" Елена Левчук.

Ожидается, что в последующем гончарная мастерская станет еще одной местной достопримечательностью, где будут проходить интерактивные экскурсии.-0-