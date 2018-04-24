Горячую воду отключат в районе Партизанского проспекта в Минске до 25 апреля

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилые дома и объекты соцферы в районе Партизанского проспекта в Минске по 25 апреля будут отключены от горячего водоснабжения, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

"Запланировано отключение 174 жилых домов, 15 детских садов, 5 школ и 24 административных зданий. После установки заглушек всем потребителям до 20.00 25 апреля будет восстановлено теплоснабжение (горячее водоснабжение)", - уточнили на предприятии.

Будет отключено теплоснабжение (горячее водоснабжение) потребителей по

пер. Бехтерево 3 - 7, 4 - 12 (кроме 8а);

ул. Бехтерево 5, 10-16;

ул. Плеханова 2-8 (д/с №219), 22-24;

ул. Искалиева 3,4-14 (кроме 14а), 16-20 (д/с №166);

ул. Райниса 1-13, 15-23, 2-6 (школа №98. д/с №72);

ул. Ванеева 1,2-28, 32, 32а;

ул. Будённого 4-32 (д/с №242, 231, школа №57),1-9 (д/с №155);

ул. Долгобродская 36,38; пр-т Партизанский 12-26а; 28к1-48, 37-45, 49, 51, 67-77 (д/с №123, 177, 265, 237, школа №82);

ул. Васнецова 1-11а, 2-10,13-17 (гимназия №14);

ул.Тухачевского 3-7,2-16,24 (д/с №109); ул.О.Кошевого 7-35 (д/с №107);

ул. Щербакова 1-13, 2-18 (д/с №159, муз. школа, поликлиника); ул. Стахановская 26-38.

Отключение связано с тем, что с 23 апреля в тепловых сетях города проводится установка заглушек для последующей реконструкции участка тепломагистрали №5. Работы согласованы Минским городским исполнительным комитетом.

5-я тепломагистраль наиболее старая в Минске, срок ее эксплуатации превышает 25 лет. В межотопительный период здесь имелись многочисленные повреждения, что приводило к необходимости краткосрочного отключения подачи теплоснабжения потребителям. Для недопущения подобных ситуаций предусмотрена реконструкция тепломагистрали на двух участках.-0-