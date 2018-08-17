Горячую воду в квартирах минчан во время испытаний отключали на 8-14 дней

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячую воду в квартирах минчан на время испытаний тепловых сетей в текущем году отключали на 8-14 дней, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы заместитель главного инженера Минских тепловых сетей "Минскэнерго" Андрей Жешко, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Жешко отметил, что составлен перечень организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону, активно проводится ремонтная кампания. Уже переложено 37,6 км трубопроводов. На испытания выводилось 92 участка магистралей, из них 89 прошли обследования. Четыре участка и котельная "Масюковщина" закроются на испытания с 4 сентября.

"Все сроки мы выдерживали. Минимальный срок составил восемь дней, максимальный - 14", - отметил Андрей Жешко.

С начала года ликвидированы 612 повреждений сетей, в том числе на магистралях 151, на квартальных сетях - 461, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-