График отключения горячей воды в Минске в мае

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение в Минске начнут отключать с 2 мая. Такая информация размещена на сайте Мингорисполкома со ссылкой на УП "Минсккоммунтеплосеть", сообщает БЕЛТА.

Горячая вода со 2 мая будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Красина 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Павловского 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б, 54, 54А, 66,

на территории воинских частей 31802 и 2007.

В период с 10 мая горячее водоснабжение отключат у потребителей по улицам:

1-й пер. Окрестина, 36; 36А, 38;

Беды 2Б, 6, 8, 8А, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33;

Бельского, 39к1, 2, 3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51;

Восточная 33, 35, 37, 39; Гало 4, 6, 8, 76;

Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136;

Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А;

Дзержинского пр. 20, 24;

Долгиновский тр-т 54В,

Дубравинский пер., 3к1, 2; 5, 7, 9;

Железнодорожная, 122, 128А;

Здания КГБ, К.Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112;

Каховская 17, 26;

Корш-Саблина 3, 5, 9, 11;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49;

Маневича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17;

Некрасова 20, 22, 22к.1, 2;24, 24А;

Нововиленская 1, 3А, 4А, 5А, 6, 7Б, 8А, 9А, 10, 10А, 13А, 14, 15, 18, 20, 21к.1, 2, 3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Одоевского 50, 52, 54;

Орловская 51, 53, 57, 59;

Осипенко2, 4, 6, 8;

Пономаренко, 58, 60, 62;

Прилукская, 48, 50;

Прямая, 22, 24, 24А, 28;

Р.Люксембург, 90А;

Сморговский тр. 1, 3, 7, 9, 10;

Старовиленский тр. 26А, 26к.1, 28к.1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77;

Хмелевского, 12А;

Червякова 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 64, 64А;

С 14 мая горячей воды не будет у потребителей по улицам:

2-й пер. Багратиона 22, 22А, 24, 28, 30, 32;

Авангардная 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 54;

Анаева 27к.1, 2;

Ангарская 15Б, В;

Багратиона 67, 69, 71, 73, 73А;

Варвашени 13к.4, 15;

Днепровская 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67;

Казинца, 51к1, 2, 3, 4, 5; 3А; 88, 90, 95, 96, 96А, 97к1, 2; 98, 107, 121;

Коллективный пр-д 8;

Корженевского, 33к1, 2, 3;

Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12;

Мичурина 12А, 19, 21, 23, 25;

Молодежная 1, 1к.1, 2;

Партизанский пр-т 104А, 121, 123, 133, 135, 146, 146А, Б, 148;

Седова 3, 7, 12, 16;

Социалистическая 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32;

Столетова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Строителей 1;

Товарищеский пер. 2А;

Уральская 41;

Фабричная 20;

Филимонова 3, 3к.2, 5к.1, 2;7, 7А, Б;8, 10, 12, 14;

Центральная 11А;

Шоссейная 13, 17;

В период с 15 мая отключение горячего водоснабжения ожидается по улицам:

Белинского 7, 9, 9А, 11, 16, 18;

Волгоградская 12, 25Б, 69;

Восточная 56, 64, 66, 68, 127;

Выготского 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45;

Высокая, 11В, Д;

Геологическая, 59к1, 2, 3; 59Б; 63А;

Долгиновский тр-т 146, 150, 152, 157, 160, 160А, 160Ак.1, 166;

Здания Свято-Елисаветинского монастыря;

К.Чорного 21Б, 27, 29, 31, 33А, Б, 35;

Калинина 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34;

Калинина пер. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8А, 9;

Калининградский пер. 19А;

Карвата, 2, 4, 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Кедышко 26;

Логойский тр-т 1А, 1к.1, 2, 4;3, 5, 7, 9, 10, 11, 15к.1, 2, 3, 4;

Ломоносова 4;

Лукьяновича 2, 2А, 3, 4;

Макаенка 13А, Б;15А, В;17 Б, В;

Мележа 4, 4А;

Независимости пр. 103, 105, 107, 109, 111, 113;

Новинковская 1, 2, 4, 14, 16;

Олешева 1;

П.Мяделки 1, 3, 5, 7, 15;

Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Толбухина 17, 19;

Я.Колоса 44, 48, 50к.1, 2;51к.1, 52, 53к.1, 55к.1;

С 21 мая горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Асаналиева, 14, 16, 18;

Кижеватова, 60к1, 2, 3, 4, 6, 7;

Корженевского пер. 8, 26;

Пирогова, 6;

Пуховичская, 5А, 14, 18;

Серова, 1А, 3, 3А, 5А, 15, 17, 31, 33;

с 22 мая по улицам:

Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А;19, 19А;20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Грушевская 65, 65А;

Маяковского 135к.1;

Одинцова, 1к1, 2; 2к2; 3к1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14к1; 15, 16, 17, 18к1; 19, 19А; 20, 22, 22к1; 23к1, 2; 24, 30, 32, 36к1; 38;

Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;

Тимошенко 2-й, 3;

Тимошенко, 8, 10, 12, 14к.2, 15к2; 16, 18, 20к1, 2, 3; 22к1; 24к1; 34, 38;

Якубовского, 15к1; 17, 19, 20, 21, 22к1, 3; 23, 24к1, 2, 3; 25, 26к1, 2, 3, 4; 27, 28к1; 29, 30, 30к1, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48к1, 2; 50, 53, 54, 54А, 56, 60;

В период с 24 мая горячее водоснабжение отключат у потребителей по улицам:

Голодеда пр-д 15Б, 21;

Голодеда 5Б, 5к.2, 3, 4;7А, 7к.2, 12, 14, 15к.3, 16, 17к.5, 18/1, 18/2, 20, 21, 21к.1, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77;

Гошкевича 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Дроздовича 3;

Игуменский тр-т 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47;

Каганца 2, 2Б, 4;

Прушинских 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34к.1, 2, 3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78, г/п 54;

Пташука 1, 3, 5, 7, 9, 9Б;

Сырокомли 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48;

Ташкенская 6А, 8, 10, 12;

Уборевича 72, 73, 168, 170, 172, 174;

Шпилевского 54, 55, 56, 57, 59, 60;

Я.Лучины 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 56, 58, 60, 62, 64;

В период с 28 мая горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улице Тепличная 1;

с 29 мая по улицам:

Бирюзова, 13А, Б; 15А;

Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Пушкина пр., 10;

Я.Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70;

с 30 мая по улицам:

Горовца 34к.1, 2;

К.Маркса 24, 26, 31;

Малинина 8, 10, 10А, 12, 14;

Октябрьская 2, 4, 8А, 10, 10А, 10к.2;

Плеханова 26, 28к.1, 46, 48, 48А, 93, 93А, 95, 97к.1, 2, 3, 4, 5, 99;

Рокоссовского пр. 27, 46, 48, 50, 52к.1, 54к.1, 56, 58к.1, 60к.1, 62, 64, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;

Якубова 16, 18, 48к.1, 2, 3, 4, 52, 52А.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят срочно сообщать диспетчеру УП "Минсккоммунтеплосеть" по телефону 267-88-88 или в ближайшие ЖЭУ.

Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено, и в случае успешных испытаний трубопроводов и отсутствия дефектов, требующих выполнения дополнительных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.-0-