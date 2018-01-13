13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горнолыжный центр "Солнечная долина" в Минске открывает сезон, сообщили БЕЛТА в центре.

Пока посетителям будет доступен только малый склон. Сегодня он работает с 14.00 до 22.00, в воскресенье - с 10.00 до 22.00.

Учебный склон традиционно открывают первым, так как для его функционирования нужно меньше искусственного снега. Основной склон, как ожидается, подготовят к следующим выходным.

Горнолыжный центр "Солнечная долина" заработал в столице в 2009 году, расположен в парке "Курасовщина". Здесь действуют несколько трасс. Для катания на горных лыжах и сноубордах есть два склона: большой спортивный и малый учебный. Длина первого - 225 м, второго - 125 м. Перепад высот здесь составляет от 30 до 40 м.

Для удобства лыжников и сноубордистов оборудованы бугельные подъемники. Для любителей экстремального катания спортивный склон оборудован мини-сноупарком.-0-