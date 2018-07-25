Городская акция по благоустройству мест воинских захоронений Минска стартует 28 июля

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская акция по благоустройству мест воинских захоронений Минска "Мы памятаем..." стартует в столице 28 июля, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

В авангарде работ окажутся бойцы студенческих отрядов столицы. Уже в 10.30 они будут заняты благоустройством захоронения советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Кальварийском кладбище. С 12.30 трудовой десант займется наведением порядка на курганном памятнике раннего феодализма X-XII веков в Сухарево. И это только первые объекты в череде многих.

"Акция "Мы памятаем..." предусматривает благоустройство и восстановление мемориалов и памятников воинской славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ, а также мест массового захоронения гражданского населения, - отметили в БРСМ. - Мероприятия будут проведены в целях подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подобные мероприятия являются важным направлением деятельности БРСМ по воспитанию патриотизма и формированию уважительного отношения к событиям истории государства".-0-