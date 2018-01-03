Городской этап акции "Чудеса на Рождество" соберет в театре 230 юных минчан

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" соберет 4 января в Молодежном театре эстрады 230 ребят, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

"Новый год - самое время для чудес", - решили волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и артисты театра эстрады и организовали праздник для воспитанников социальных учреждений и детей из неполных и многодетных семей Минска. Перед представлением, которое перенесет зрителей в "Новогоднюю академию", маленьких гостей в фойе театра будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой. В импровизированном фотоателье дети смогут сделать новогодние снимки на память о чудесном дне, также каждый участник праздника получит подарок.

Акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси 5 декабря и завершится 20 января. Так, в столице проведено уже свыше 50 мероприятий, подаривших праздник более чем 700 ребятам. Непосредственное участие в них приняли волонтеры движения "Доброе сердце", лучших из которых по итогам деятельности за год будут чествовать на новогоднем представлении.

Новогодние мероприятия и проекты БРСМ и БРПО также включены в копилку добрых дел республиканской акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-