Городской проект по профилактике неинфекционных заболеваний среди работающих стартовал в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр здоровья Минска расширяет деятельность по профилактике неинфекционных заболеваний, пополнив список своих проектов новым, направленным на работающее население. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая центром Снежана Кавриго.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и комитет по здравоохранению Мингорисполкома начинают реализацию в столице проекта по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию определенных поведенческих норм как основы здоровья. Старт проекта "Ваш стиль жизни - ваше здоровье!" состоялся 25 января в ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ". Предполагается, что специалисты будут обучать работников холдинга навыкам самосохранения и формирования ответственного отношения к здоровью. Запланированы также лекции по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний, проведение спартакиад среди работников завода.

В столице уже реализуются проекты для студентов и учащихся средних специальных учебных заведений ("Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра!"), для мальчиков-школьников ("Мой стиль жизни - мое здоровье!"), для школьниц ("Будь здоровой! Это классно!"). "Мы хотим изучить работу с разными группами населения. Взрослые работающие люди совершенно отличаются от молодежи. Они подвержены другим факторам риска, - пояснила Снежана Кавриго. - На первом этапе выбрали одно крупное предприятие, на котором хотим для начала приучить работников к ЗОЖ, а в перспективе и разделять профилактику по направлениям деятельности работников. Выбор на МАЗ пал неслучайно: несколько лет назад на базе двух цехов реализовывался подобный проект. Теперь же охвачены 9 цехов холдинга".

Снежана Кавриго подчеркнула, что эта работа равноценна научному исследованию. Поэтому только лишь тогда, когда на МАЗе будет достигнут положительный эффект, центр здоровья переключится на другое предприятие столицы. Промежуточный дедлайн установлен на май этого года. К этому времени специалисты рассчитывают получить определенный результат.

Как отметила на открытии проекта главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, если исключать поведенческие факторы риска - то есть формировать у населения ответственное отношение к здоровью, склонять к здоровому и активному образу жизни, правильному питанию, отказу от курения, потребления алкоголя и наркотиков, - все это даст значимый резерв в улучшении состояния здоровья и увеличении продолжительности жизни. И в этом смысле профилактические проекты с научным подходом, которые нацелены на исключение негативных поведенческих факторов и дают людям целостное представление о принципах ЗОЖ, могут иметь ощутимый эффект.-0-