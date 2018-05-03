Городской центр трансфузиологии в Минске оснащен уникальным для СНГ оборудованием - Шорец

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус городского центра трансфузиологии открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, представители Министерства здравоохранения, комитета по здравоохранению горисполкома. Почетные гости ознакомились с работой отделений долгосрочного хранения и карантинизации продуктов крови, клинической трансфузиологии, донорского блока и донорского зала, производственного, лабораторного, лечебного блоков.

"Я по-хорошему удивлен тому, как оснащен центр, - поделился впечатлениями Андрей Шорец. - Здесь самое современное оборудование, которое позволяет получать компоненты крови, соответствующие высоким стандартам качества. Отдельные аппараты уникальны, таких нет на просторах СНГ".

Он подчеркнул, что на развитие медицинского учреждения направлены значительные бюджетные средства. Внедренные здесь технологии доступны не только минчанам, но и жителям регионов. В ближайшее время Мингорисполком намерен провести акцию по пропаганде добровольного безвозмездного донорства. В ней активное участие примут сотрудники городского исполнительного комитета.

Как проинформировала заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы Ольга Климович, новая производственная база строилась несколько лет. "Нам хотелось собрать все мировые методики заготовки, тестинга крови, ее распределения, которые есть в мире. На сегодняшний день аналогов центра на постсоветском пространстве нет, и иностранные гости, которые к нам приезжают из дальнего зарубежья, удивлены возможностями Беларуси. Когда-то отделение состояло всего из 11 человек, сейчас работает больше 120 сотрудников", - рассказала она.

Концепция развития центра предусматривает создание лабораторий коллективного пользования. Так, впервые в республике открывается NAT-лаборатория диагностики инфекционных заболеваний, благодаря чему будет практически исключено заражение реципиентов через донорскую кровь. На базе ГЦТ планируется создать централизованную иммуногематологическую лабораторию диагностики акушерской патологии для совершенствования профилактики патологии плода и новорожденного у резус-отрицательных матерей, а при состоявшейся несовместимости - оказания терапевтической помощи.

Здесь специалисты могут определить генетическим методом группу крови и резус-фактор плода по крови матери. Одновременно у всех беременных женщин будет исследоваться система гемостаза как на кровоточивость, так и на повышенную склонность к свертыванию крови.

Городской центр трансфузиологии на базе 6-й городской клинической больницы начал работать в мае 2010 года. Основными его направлениями стали разработка оптимальных схем инфузионно-трансфузионной терапии с использованием компонентов и препаратов крови, внедрение высоких трансфузионных технологий, а также научно-исследовательская, инновационная, организационно-методическая и обучающая деятельность. Ежегодно службой крови внедряются 5-7 новых трансфузионных методов.

В середине ноября 2017 года центр трансфузиологии переехал на новые производственные площади. Оборудован криобанк, позволяющий хранить клетки редких групп крови на протяжении 10 лет в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Установлен единственный в СНГ аппарат для рентген-облучения компонентов крови. Технология позволяет обеспечить новый уровень предупреждения осложнений при переливании продуктов крови плоду, новорожденным, беременным, пациентам после пересадки органов и тканей, онкологическим больным после химио- или лучевой терапии.

Всего в 2017 году городским центром трансфузиологии заготовлено и переработано 16,5 тыс. л донорской крови. Ежедневно в учреждения здравоохранения города доставляется в среднем 36 доз эритроцитов, 50 доз концентрата тромбоцитов и 25 л плазмы.

Городской центр трансфузиологии является передовой школой опыта по клинической трансфузиологии. Здесь работают три кандидата медицинских наук, 15 врачей с высшей и первой квалификационными категориями, которые участвуют в научных исследованиях и публикуют результаты в научных изданиях. Ежегодно в учреждении проводятся обучающие семинары и научно-практические конференции с международным участием.-0-