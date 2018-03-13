"Горремавтодор" к 1 сентября сделает капремонт подъездов к девяти школам и двум гимназиям в Минске

13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" к 1 сентября сделает капремонт подъездов к девяти школам и двум гимназиям в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор объединения Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"При Мингорисполкоме есть комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Нам было поручено разработать, и на сегодняшний день ведутся проектные работы по капитальному ремонту подъездов к девяти минским школам (№90, 34, 147, 53, 30, 69, 55, 116, 1) и гимназиям №17, 34. К 1 сентября мы на этих территориях сделаем благоустройство", - отметил Денис Глинский.

"Горремавтодор" работает над модернизацией пешеходных зон. "Вы, наверное, в городе замечали, что на пешеходных переходах идет понижение бортового камня, и мы стараемся это понижение обустраивать тактильной плиткой - для инвалидов по зрению. В прошлом году выполнен значительный объем работ. И в этом году совместно с комитетом по труду и социальной защите занимаемся этим вопросом", - сказал он.-0-