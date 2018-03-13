"Горремавтодор" в этом году заменит асфальтобетонное покрытие на МКАД от ул. Притыцкого до Жданович

13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" в этом году заменит асфальтобетонное покрытие на участке Минской кольцевой автодороги от ул. Притыцкого до Жданович. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор объединения Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На балансе "Горремавтодора" есть улица, которая называется Минская кольцевая автомобильная дорога, протяженностью 53 км. В этом году мы планируем переложить значительную часть асфальтобетонного покрытия - от ул. Притыцкого до Жданович. В прошлом году мы занимались укреплением обочин, в этом году также продолжим эту работу", - рассказал Денис Глинский.

Он напомнил, что на МКАД по предписаниям ГАИ устанавливаются барьерные ограждения второй группы. "В прошлом году установили около 10 км, в этом году тоже планируем установку. Барьерные ограждения устанавливаются по оси дороги. Они нужны для того, чтобы встречные машины не слепили друг друга, чтобы пешеходы не перелезали", - пояснил Денис Глинский.-0-