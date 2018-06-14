Госаптеки Витебской области на 10% снизили цену на отечественные лекарства для сельчан

14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области аптеки УП "Фармация" снизили цену для сельчан на отечественные лекарства на 10%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач.

По его словам, решение о снижении цен было принято в мае и стало возможным благодаря действию электронного рецепта. На протяжении двух лет с момента его введения в области проводился мониторинг потребителей лекарств в сельской местности: были изучены заболевания местных жителей, четко определены их потребности в лекарствах, необходимых по протоколам лечения. Данные сведения позволили обеспечить точную регулировку объема закупок необходимых препаратов: если ранее УП "Фармация" приходилось закупать всю линейку лекарств в больших количествах, то теперь в основном закупаются востребованные населением в конкретном регионе препараты. При этом обеспечена стопроцентная доступность ко всей линейке.

"С уменьшением затрат на приобретение препаратов мы с предприятием "Фармация" сочли возможным снизить стоимость лекарственных препаратов отечественного производства на 10% для жителей, проживающих в сельской местности, за счет уменьшения торговых надбавок, в которые в том числе заложены и риски при закупке большого объема товара", - отметил Юрий Деркач.-0-