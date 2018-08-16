Госавтоинспекторы Гомельской и Брянской областей проведут отработку дорог М10 и М13

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управлений ГАИ УВД Гомельского облисполкома и ГИБДД УМВД России по Брянской области проведут 17 августа совместную отработку дорог М10 и М13, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Совместная операция будет проходить с 15.00 до 23.00 на трассах М10 (граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин) и М13 (Брянск - Новозыбков - граница с Беларусью).

В этот же день пройдет совместное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасность без границ", направленное на повышение эффективности приграничного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Сотрудники управлений с помощью приборов видеофиксации "Бинар" будут пресекать нарушения скоростных режимов. "Кроме того, планируются проверка на розыск лиц и автотранспорта по базам данных, мониторинг общественного мнения", - добавили в УГАИ.

С 16.00 до 17.00 на нулевом километре автодороги M10 предусмотрен прием граждан руководством УГАИ и УГИБДД.-0-