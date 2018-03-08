Госавтоинспекция и БРСМ поздравили минских женщин-водителей с праздником

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска и БРСМ поздравили женщин-водителей с 8 Марта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня женщин-водителей поздравляли в Советском, Партизанском и Фрунзенском районах Минска. При проверке документов инспекторы вручали подарки и цветы. Ранее совместная праздничная акция ГАИ Минска и Белорусского республиканского союза молодежи "8 марта - день улыбок" прошла в других районах столицы.

Сотрудники ГАИ также напомнили водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.