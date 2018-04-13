13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Госинспекторы по охране труда оценят готовность организаций АПК Витебской области к посевной кампании, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника Витебского областного управления департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Сергей Ануфриев.

Специалисты, которые будут работать в составе мобильных групп вместе с сотрудниками других заинтересованных организаций и ведомств, проконтролируют наличие техосмотра сельхозтехники, прохождение медосвидетельствования работников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, посмотрят, как организовано горячее питание, созданы ли условия для приема пищи и отдыха. Также оценят, ведется ли перевозка сотрудников к месту работы и обратно на специально оборудованных автомобилях, все ли места работы с пестицидами и минеральными удобрениями обеспечены аптечками. Руководители, не обеспечившие безопасные условия труда, будут привлекаться к ответственности в установленном порядке.

Обследование условий труда и соблюдения требований законодательства об охране труда проводится во время месячника, приуроченного в регионе к весенним полевым работам.

По оперативным данным областного управления, в организациях Витебской области за первый квартал 2018 года в результате несчастных случаев на производстве погибло шесть человек, как и в аналогичном периоде прошлого года. Тяжелые производственные травмы получили за январь-март 23 работника (19 за такой же период в 2017-м). Рост производственного травматизма со смертельным исходом отмечен в организациях Глубокского, Ушачского, Оршанского районов, Орше и Новополоцке.

Среди основных причин несчастных случаев - невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, нарушение потерпевшим трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, допуск к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. Наиболее распространенной причиной стало нарушение правил дорожного движения другим лицом.-0-