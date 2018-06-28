Гостей более чем из 15 стран ждут на инвестфоруме в Могилеве

28 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Гостей более чем из 15 стран мира ждут на Х Инвестиционном форуме "Мельница успеха", который пройдет 29-30 июня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Могилевского облисполкома.

"Всего мы ожидаем более 500 гостей и участников из России, Китая, Японии, Румынии, Венгрии, Казахстана, Польши, Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии, Франции, Великобритании, Бразилии, Республики Корея, Вьетнама и других стран. Это представители дипломатических миссий, руководство и делегации регионов, бизнесмены, руководители крупных компаний и корпораций", - рассказали собеседники.

На юбилейном форуме акцент сделают на отражении потенциала межрегионального развития, дающего импульс к долгосрочному сотрудничеству между странами в сфере культуры, торговли и как результата - инвестиций.

Некоторые гости начнут прибывать уже сегодня. Так, у делегации уезда Клуж Румынии 28 июня запланирована встреча и переговоры с руководством Могилевского облисполкома.

Традиционно основные мероприятия будут проходить в спортивном комплексе "Олимпиец". Участникам предоставят возможность посетить выставку-презентацию инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой презентуют лучшие предложения по приоритетным направлениям развития области.

В первый день будет организована работа секций и проведено пленарное заседание. Программой второго дня предусмотрены доклады руководителей органов государственного управления и представителей бизнес-сообщества о состоянии и перспективах межрегиональных связей и их влиянии на привлечение инвестиций в экономику региона. В завершение состоится торжественная церемония подписания протоколов о намерениях, договоров и соглашений.

Также в программе церемония награждения юридических и физических лиц, внесших существенный вклад в формирование положительного имиджа Могилевской области в торговой, инвестиционной и культурной сферах. Почетной награды удостоен и заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергей Кулягин.

В целях расширения взаимодействия науки и бизнеса во время работы секций состоится научно-практическая конференция "Инновации – от науки к производству: успехи, проблемы, перспективы", способствующая более широкому ознакомлению представителей промышленности и бизнеса с современными научными достижениями.

Кроме того, запланированы международные секции в формате В2В встреч с участием иностранных представителей по пяти направлениям: развитие интеграционных процессов в Союзном государстве; создание и развитие японо-белорусской промышленной зоны; реализация в Могилевской области проекта "Один пояс, один путь"; сотрудничество с ЕС как один из главных векторов внешней экономики; перспективные рынки - новые возможности для Могилевской области.-0-