Гостей из девяти стран мира ждут на "Большой бард-рыбалке"

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Гостей из восьми стран мира ждут на Международном музыкально-спортивном празднике "Большая бард-рыбалка", который пройдет 27-29 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

"К нам впервые приедет гость из США. Это поэт, организатор фестивалей авторской песни в Америке Петр Тютюник. А из Грузии также впервые ждем известную поэтессу и автора-исполнителя Ирину Парошину. Во второй раз на бард-рыбалку приглашен знаток, бард, телеведущий Борис Бурда (Одесса, Украина), который взялся за организацию и проведение кулинарного шоу "Кiрмаш смаку" и интеллектуальных игр, - рассказали собеседники. - А хедлайнерами нынешнего праздника станут известный российский музыкант Алексей Иващенко и популярный немецкий рок-исполнитель Тино Айсбреннер".

Имя Алексея Иващенко хорошо известно не только любителям авторской песни. Он свободно чувствует себя в самых разных жанрах - от мюзикла до джаза. Алексей автор множества любимых в народе песен (в соавторстве с Георгием Васильевым и сольно), гитарист с особым, узнаваемым стилем, соавтор и сопостановщик мюзикла "Норд-Ост", продюсер и актер мюзикла "Обыкновенное чудо", автор русских текстов к мюзиклу "Звуки музыки", "Призрак оперы", "Поющие под дождем", "Золушка". Его голосом говорят по-русски многие зарубежные актеры: Хью Грант, Робин Уильямс, Джереми Айронс и даже Брюс Уиллис.

У Тино Айсбреннера особенное место в немецком обществе и на немецкой музыкальной сцене. Его песни неизменно удерживают лидирующие позиции в хит-парадах ведущих радиостанций Германии. Тино обладает яркой харизмой, великолепными вокальными данными и умеет работать с публикой, держа ее постоянно в эмоциональном напряжении. В Европе его концерты проходят с аншлагами, певец участник многих масштабных европейских музыкальных творческих проектов и фестивалей. Он сам является организатором фестиваля "Музыка вместо войны". На бард-рыбалке Тино Айсбреннер и известная белорусская автор-исполнитель и поэтесса Ольга Залесская представят совместный проект "Без Границ".

В новом сезоне бард-рыбалка сделает акцент на тематические музыкальные программы. Яркими страничками фестиваля обещают стать творческий проект "100 лет А.Галичу" и концерт песен Владимира Высокого, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя. Не менее интересной будет и музыкально-поэтический проект "Поющая поэзия" в исполнении гостей из Украины и России. А популярный российский автор-исполнитель, перформансист, филолог Псой Короленко (Москва) вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом представит новый музыкальный проект "Неожид".

Традицией на бард-рыбалке стал и международный проект "Соседи", в котором гости выступают на языках стран проживания. Ожидается, что в нем примут участие музыканты и поэты из девяти стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Грузии и США.

Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия. Это конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс "Кiрмаш смаку", проект "Королева бард-рыбалки" и др.

Праздник стартовал в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тыс. гостей и участников из 10 стран.

Организаторами "Большой бард-рыбалки" выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - ОАО "Белшина". Генеральным информационным партнером выступает БЕЛТА, официальные информационные партнеры - СБ "Беларусь сегодня" и Альфа Радио.-0-