Гости книжной выставки в Минске встретили весну по румынской традиции

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки сегодня могли встретить весну по румынской традиции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посетители стенда посольства Румынии имели возможность не только познакомиться с книжными изданиями, но и традицией празднования прихода первого дня весны - Мэрцишором. Традиционно в этот день румыны носят бутоньерки, сделанные из ниток белого и красного цвета, которые также называются мэрцишорами.

На выставке

Существует несколько легенд об истоках этого праздника. Согласно одной из них, в первый день марта на опушку леса вышла красавица Весна, которая увидела в зарослях терновника пробивающийся из-под снега подснежник. Она захотела помочь ему и начала расчищать вокруг землю, освобождая его от колючих веток. Это пришлось не по душе Зиме, и она призвала холодный ветер со снегом, чтобы уничтожить первоцвет. Слабый цветок поник под жестоким ветром. Весна прикрыла руками росток, но укололась терновником. Капля крови упала на цветок - и он ожил. Так Весна победила Зиму. Цвета Мэрцишора символизируют красную кровь на белом снегу.

Праздник Мэрцишор в прошлом году получил статус объекта Списка шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта транснациональная номинация подготовлена четырьмя странами - Молдовой, Румынией, Болгарией и Македонией, в каждой из которых празднуют Мэрцишор. В Македонии этот праздник называется Мартинки, в Болгарии - Мартеница. Традиции празднования схожи - люди носят красно-белые украшения не только в течение дня, но и в последующие мартовские дни, проводят народные гулянья.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных государств. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.

Выставка-ярмарка проходит в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 с 28 февраля по 4 марта. Организаторы выставки: Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-

Фото Оксаны Манчук