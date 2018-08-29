Гостям праздника "День танкиста" в Минске предложат 55 развлекательных зон

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостям праздника "День танкиста" 9 сентября в Минске предложат 55 развлекательных зон, сообщила сегодня журналистам начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Будут работать 15 арт-объектов и фотозон. "Танкистов" и их близких примет самая большая площадка в СНГ для видеоигр, включающая более чем 200 игровых станций. Предусмотрена работы более 100 фудкортов, можно будет пообщаться с разработчиками World of Tanks. На сцене выступят группы IOWA, "Бумбокс", "Танцы минус".

Для азартных игроков предполагается организовать отдельную игровую зону с 40 компьютерами. Праздник задуман как городской семейный фестиваль. Площадка готова принять более 100 тыс. человек.

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