20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность сельхозтехники к уборке зерновых в Минской области составляет 97%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

"Готовность техники Минской области к уборке зерновых составляет 97%. В жатве будет задействовано более 2,1 тыс. зерноуборочных комбайнов. При таком количестве техники средняя нагрузка на комбайн составит 228 га, что позволит собрать урожай за 21 рабочий день", - отметил Василий Сысоев.

В центральном регионе будут работать 711 зерносушильных комплексов, их готовность - 95%. Если понадобится, то будет задействована техника других организаций. Однако, скорее всего, такая необходимость не возникнет. "В прошлые годы в день мы получали максимум 107 тыс. т зерна, в то время как наши комплексы рассчитаны на переработку до 156 тыс. т, то есть 145% от потребности. Так что мощности наших зерносушилок превышают необходимость", - сказал начальник управления.

Для отвозки зерна от комбайнов задействуют более 1,7 тыс. грузовых автомобилей. Дополнительно от организаций области планируется привлечь 334 единицы транспорта, в том числе 110 из Минска. Всего в уборке примут участие около 8,7 тыс. механизаторов, из них порядка 400 человек привлекут из промышленных предприятий, учебных заведений.

Массовую уборку зерновых в области планируется начать 27 июля. К жатве уже приступили южные районы области и некоторые центральные.-0-