График экспрессных маршрутов Минска изменяется 8-10 марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. График работы экспрессных автобусных маршрутов Минска с 8 по 10 марта изменяется в связи с переносом рабочих дней, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
Городские и пригородные экспрессные автобусы 8 и 9 марта (четверг и пятница) будут ходить по графику воскресенья. Однако есть исключения: по графику субботы организовано движение маршрутов №1054-ТК "Минск - пос. Михановичи", №1254-ТК "Минск - пос. Михановичи - Кайково", №1212-ТК "м-н Сухарево-6 - ДС Чижовка", №1346-ТК "ДС Лошица-2 - ДС Зеленый Луг-6"; по графику буднего дня - маршрута №1582-ТК "АС Автозаводская - Загорье". А по маршруту №1221-ТК "АС Автозаводская - дачи Дружба" автобусы будут курсировать по графику воскресенья с изменением расписания и выполнением рейсов в 7.55, 16.30 от станции "Автозаводская" через Загорье.
В субботу, 10 марта, автобусы городских и пригородных экспрессных маршрутов будут ходить по графику субботы с одним исключением: по воскресному графику будет организовано движение по маршруту №1063-ТК "ДС Серова - Комаровский рынок".
Как сообщалось, работа общественного транспорта столицы по городским и некоторым междугородным маршрутам скорректирована в связи с переносом рабочих дней из-за праздников. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайтах ГУ "Столичный транспорт и связь" и ГП "Минсктранс".-0-
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