20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. График отключения горячей воды в Минске в августе опубликован на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят сообщать диспетчеру УП "Минсккоммунтеплосеть" по телефону 267-88-88, диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие ЖЭУ.

Время прекращения подачи горячей воды максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов и отсутствия дефектов, требующих выполнения дополнительных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭУ районов.

"Минсккоммунтеплосеть" информирует, что в период с 6 августа горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Алибегова, 6 к.1-3; 8 к.1-3; 10, 12, 12Б; 13 к. 3; 13А; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 к. 1, 2, 3; 28, 34, 44;

Белецкого, 2/7, 4, 6, 10 к. 1, 2; 12к1, 2; 14 к. 1, 2; 16 к. 1, 2; 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50 к. 1-3;

Богдановича, 29, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89;

В.Хоружей, 10 к. 1; 20, 21, 24 к. 1, 2;

Гая, 4 к. 3;

Голубева, 20, 22 к. 1; 24, 24А; 25, 26 к. 1, 2; 27, 28, 29, 31;

Горецкого, 1, 3, 3А; 5 к. 2; 7 к. 1, 2; 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119 к. 1-3;

Громова, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Гурского, 44 к. 1, 2, 3;

Есенина, 7, 9, 9А; 11, 11А; 13, 15, 17, 19, 19А, Б; 23, 23 к. 1, 2; 25к1, 2; 25 к. 1, 2; 29, 30, 31 к. 1-3; 33 к. 1, 2; 34, 35 к. 1-3; 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 к. 1, 2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119 к. 1-3;121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143;

Карского, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 27;

Кисилева, 17;

Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 44, 46, 48, 52;

Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38 к. 2; 39, 40к1, 2; 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56;

Красная, 3, 5, 19;

Кропоткина, 47, 51, 55, 76;

Куйбышева, 10, 55, 57, 61 к. 1-3; 73, 75;

Курганная, 2;

Л.Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

Лобанка, 9 к. 1-3; 11, 13 к. 1, 2; 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28 к. 1, 2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;

Любимова пр., 9, 10, 11, 12, 13 к. 1-3; 14, 15 к. 1-3; 16, 17, 18, 19 к. 1, 2; 20, 21, 26 к. 1; 26, 27, 29, 30 к. 1, 2; 31, 32, 33, 34 к. 1; 36 к. 1, 2; 37, 39, 40 к. 1, 2; 41, 42 к. 1, 2; 44, 46 к. 1, 2;

Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;

Маршала Лосика, 4, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 39;

Мачульского, 24, 26, 24В;

Машерова пр., 26, 30, 60;

Михаловская, 2, 10, 12;

Одинцова, 11, 13, 15, 17, 19, 19В; 23 к. 1, 2; 44, 48, 52, 54, 56, 65, 71 к. 2-4;75, 77 к. 1-3; 79 к. 1, 2; 81, 85, 87, 89, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А; 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 24, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;

пр-т Газеты "Звязда", 4 к. 1-3, 4; 6, 8, 10 к. 1-4; 12 к. 1; 12, 14 к. 1-4; 14А; 16, 18, 20, 22 к. 1, 2; 26 к. 1; 28 к. 1, 2; 30, 32 к. 1, 2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59 к. 1, 2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;

Рафиева, 3 к. 1, 2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23 к. 2; 25 к. 1; 27, 29 к. 2; 30, 31 к. 2; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А; 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81А; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А; 89 к. 1, 2; 90, 91, 92, 93 к. 1-5; 94, 95; 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 113;

Семеняко, 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44;

Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, Б; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 48;

Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37А; 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149;

Слободской пр., 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28;

Старовиленская, 44, 46, 48, 87, 95, 95А; 97, 97Б;

Сторожевская, 8, 8А;

Сухаревская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 к. 1, 2; 24, 26, 27, 28, 28А; 31, 32, 34, 38/1; 38/2; 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70;

Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;

Федорова, 3, 5, 6, 9, 11 к. 1, 2; 13 к. 1, 2; 17 к. 1, 2; 19, 21, 23;

Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Червякова, 2А; 2 к. 2-5; 8Б;

Шамякина, 5, 7, 9, 11;

Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49 к. 1-3; 51, 52, 54, 56, 59 к. 1, 2; 60, 62, 63 к. 1, 2; 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Шевченко б-р, 4, 6, 8, 10, 12;

Ширмы, 3, 7;

Школьная, 24, 26;

Я.Брыля, 3, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30;

Я.Коласа, 15, 17, 19;

Якубовского, 30 к. 1, 2; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

Беломорская, 13-17 (нечетные), 21, 23, 14-18 (четные);

Богдановича, 6, 8, 46-60 (четные), 52А, Б; 58А, Б; 62, 64 к.1, 2, 66, 68, 68А, 70-76 (четные), 29, 33, 35, 53, 53А, 55, 89, 91, 91А, 97, 129, 129А, 131-143 (нечетные), 139А, 145 к. 1, 2; 147;

Гая, 1-17 (нечетные), 15А, 4 к.2-3; 6, 8;

Каховская, 58-70 (четные), 64А;

Киселева, 16-28 (четные), 26А, 32-36 (четные), 40, 42, 42 к. 2, 17, 27-39 (нечетные), 43, 45, 55, 61, 61А, 67;

Я. Коласа, 21, 23 к.1-2; 25 к.1-3; 27к.1-2; 29-35 (нечетные), 29А;

Коммунистическая, 3-11 (нечетные), 17, 19, 47, 49, 14-18 (четные), 24, 42-46 (четные), 50-54 (четные), 86;

Красная, 3,5;

Кропоткина, 22, 44, 108-114 (четные), 108А, 43, 47, 51, 55, 57, 89, 93-97 (нечетные), 93А, 72-76 (четные), 84;

Куйбышева, 8, 10, 14, 16, 26, 44-48 (четные), 46А, 17, 19, 19А, 25А, 35, 41, 53-57 (нечетные), 57А, 61 к.1-3; 63, 65, 67 к.1-3; 69, 69А, 73-85 (нечетные);

Кульман, 11-15 (нечетные), 21, 21А, Б, 23, 27-39 (нечетные), 33А, 14-18 (четные), 18А, Б, 20А, 22, 38;

Машерова пр., 11, 17, 17 к.2-4; 25, 29, 33, 35, 20, 24-30 (четные), 36-42 (четные), 48, 50, 54, 60;

Осипенко, 14-32 (четные, кроме 16), 31-39 (нечетные);

Парижской Коммуны пл., 1;

Пашкевич, 3, 5, 9, 11;

Старовиленская, 42-54 (четные, кроме 50), 100, 100А, 100 к.1-2; 57, 85, 87, 87 к.1; 95, 95А, 97, 97Б, 131, 133;

Сторожевская, 8, 15, 15А, 21;

Сурганова, 37 к.1-5; 39, 41, 45 к.1-4; 47 к.1-5;

Хоружей, 10 к.1-2; 12 к.2; 14, 16, 16А, Б, 18-22 (четные), 18 к.1-2, 24 к.1-2, 26, 26А, 13- 21 (нечетные), 25, 25 к.3; 29, 31, 31А, 33А, 30-36 (четные), 32А, 34А, 42, 46 к.1-3, 48, 48А;

Цнянская, 1-25 (нечетные), 23А, 12, 14А;

Червякова, 2 к.2-3; 2 к.5; 8Б, 14-22 (четные), 25;

Чичерина, 1, 3, 3Б, 11-15 (нечетные), 19, 21, 2, 4, 14;

Шевченко, 1-7 (нечетные), 3А, 5А, 2-12 (четные), 18-26 (четные);

Шестая линия 2-я ул., 9-15 (нечетные);

Алибегова, 6-44 (четные), 13-27 к.1-3 (нечетные);

Белецкого, 2-50 к.1-3 (четные);

Брыля, 21, 22-30 (четные), 24А;

Газеты "Звязда" пр., 35-71 (нечетные), 4 к.1-4 - 60(четные);

Голубева, 20-28 (четные), 25-31 (нечетные);

Громова, 14-46 (четные);

Гурского, 44 к.1-3;

Есенина, 7-35 к.3 (нечетные), 39-143 (нечетные), 30-42 (четные), 58-76 (четные);

Космонавтов, 4-56 (четные), 29-47 (нечетные);

Курганная, 2;

Любимова пр., 7-41 (нечетные), 10-46 к.1-2 (четные);

Острожских, 4-14 (четные);

Рафиева, 3 к.1-2 - 53 (нечетные), 81-113 (нечетные), 30-100 (четные);

Сапеги, 3-15 (нечетные);

Слободская, 3-79 (нечетные), 89-149 (нечетные);

Слободской пр-д, 4-28 (четные);

Тышкевичей, 9, 15-19(нечетные);

Горецкого, 1-11 (нечетные), 15-31 (нечетные), 35-47 (нечетные), 51-55 (нечетные), 61, 63, 67-81 (нечетные), 93, 20-28 (четные), 32-40 (четные);

Карского, 3, 5, 15-21 (нечетные), 27, 4, 8;

Лобанка, 9-19 (нечетные), 71, 75-81 (нечетные), 85, 89, 91, 95, 97, 99, 105-109 (нечетные), 18-22 (четные), 26-34 (четные), 38, 40, 44-62 (четные), 78, 84-88 (четные), 94, 102-110;

Лосика, 4, 26, 28, 32, 34, 31;

Мазурова, 1, 27, 2-6 (четные), 12-22 (четные);

Мачульского, 24, 26;

Монтажников 4-й пер., 8;

Монтажников, 10-14 (четные), 20, 19, 27, 35, 37;

Одинцова, 27-37 (нечетные), 41-61 (нечетные), 65, 69, 71 к.2-4; 75-81 (нечетные), 85-89 (нечетные), 97, 99, 103-119 (нечетные), 44, 48, 52-56 (четные);

Панченко, 2, 4, 8-26 (четные), 30, 32, 38-46 (четные), 50-56 (четные), 60-64 (четные), 68, 70, 74-80 (четные), 21;

Полесская, 3-9 (нечетные), ж.д. д.Богатырево;

Семеняко, 2-6 (четные), 14, 22-30 (четные), 36, 42, 44;

Скрипникова, 1-11 (нечетные), 11А, Б, 15, 15А, 19-35 (нечетные), 4, 10-16 (четные), 28-48 (четные);

Сухаревская, 1-19 (нечетные), 21 к.1-2; 27, 31, 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59-65 (нечетные), 6-14 (четные), 24-28 (четные), 32, 34, 38, 46-62 (четные), 66-70 (четные);

Федорова, 3, 5, 9-23 (нечетные), 6;

Чайлытко, 1, 3, 9-21 (нечетные), 2-8 (четные), 12-16 (четные), 20, 22;

Шамякина, 5-11 (нечетные), 15;

Шаранговича, 20, 22, 34-38 (четные), 42-48 (четные), 52-56 (четные), 60-82 (четные), 25-41 (нечетные), 45, 49-63 (нечетные), 67;

Ширмы, 3-7(нечетные);

Школьная, 16, 24, 26;

Якубовского, 46;

Янковского, 1-17 (нечетные), 21, 23, 37, 39, 4, 6, 28, 32, 34, 40-44 (четные);

п.Озерцо ж.д.;

В период с 7 августа у потребителей по улицам:

УП "Минсккоммунтеплосеть":

д.Боровая, 34;

Кедышко, 26;

Седых, 38А;

Тикоцкого, 59.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

Калиновского, 4-12 (четные), 14-82 (четные), 17-111 (нечетные), 113-115 (нечетные);

Карбышева, 1-13 (нечетные), 25, 42-50 (четные);

Кедышко, 24-28 (четные);

Кнорина, 50;

Логойский тр-т, 134, 136;

Независимости пр., 117-157 (нечетные), 165;

Седых, 14-68 (четные, кроме 14А, В);

Славинского, 1, 1 к.1-4, 3-45 (нечетные), 18;

Тикоцкого, 2-52 (четные), 9, 57, 59;

Филимонова, 69;

д.Боровая, 2, 6, г.п. 3;

В период с 13 августа у потребителей по улицам:

УП "Минсккоммунтеплосеть":

Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 9А; 11, 13, 15, 17А; 19, 21;

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Коллекторная, 11;

Короля, 5, 7, 9А;

Мельникайте, 8, 12, 16;

Обойная, 4к. 1, 2;

Освобождения, 5;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Сторожевская, 3, 5, 7;

Троицкая набережная, 4, 6, 8;

Шорная, 20.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

Богдановича, 1-27 (нечетные);

Витебская, 10, 11, 21, 21А;

Гебелева, 1-7 (нечетные), 4;

Герцена, 1, 2-12 (четные);

Димитрова, 3, 5;

Заборского, 3;

Замковая, 25-33 (нечетные), 28;

Зыбицкая, 2-10 (четные), 3-27 (нечетные);

Интернациональная, 9-35 (нечетные), 22-42 (четные);

Кальварийская, 1-5 (нечетные);

Кирилла и Мефодия, 3-5 (нечетные), 4-8 (четные);

Коллекторная, 11-15 (нечетные), 10-32 (четные);

Комсомольская, 3-23 (нечетные);

Короля, 3-23 (нечетные), 2-26 (четные), 47А;

Купалы, 4, 19-25 (нечетные);

Ленина, 2-10 (четные), 1-11 (нечетные);

Либкнехта, 32;

Мельникайте, 8-12 (четные),16;

Музыкальный пер., 3, 5;

Независимости пр., 19-29 (нечетные);

Немига, 6-14 (четные), 28-30 (четные), 42, 42А, 3;

Обойная, 4-10 (четные), 7;

Октябрьская пл., 1;

Освобождения, 3-13 (нечетные), 8-10 (четные);

Победителей пр., 1-11 (нечетные), 2, 4, 4А;

Раковская, 2-34 (четные), 15-27 (нечетные);

Революционная, 1-7 (нечетные), 2-16 (четные);

Романовская Слобода, 1-13 (нечетные), 10-28 (четные);

Свободы пл., 2-10 (четные), 5-23 (нечетные), 23А;

Старовиленская, 2-16 (четные);

Сторожевская, 1-7 (нечетные), 6;

Сухая, 1-21 (нечетные), 2-28 (четные);

Троицкая набережная, 2-10 (четные);

Шорная, 17, 18, 20;

Энгельса,1-5 (нечетные), 4-14 (четные);

станция метро "Немига";

В период с 15 августа у потребителей по улицам:

УП "Минсккоммунтеплосеть":

Бехтерева, 8А; в/часть 35703; 63755;

Кабушкина пер., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Кабушкина ул., 34, 36, 45, 53, 54А; 55, 57, 59А; 66/1; 66Б; 74, 76, 78/1, 78/2; 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94/1, 94/2; 98, 98А;

Кулешова, 1Б;

Партизанский пр., 88;

Филатова, 10;

Шишкина, 15, 17, 24, 28, 30.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

Бехтерева пер., 8А;

Бехтерева, 8;

Грекова, 1-7 (нечетные), 2-10 (четные);

Жилуновича, 37-47 (нечетные);

Кабушкина пер., 3-49 (нечетные);

Кабушкина, 26-98 (четные), 45-59А (нечетные);

Крупской, 2-10 (четные);

Кулешова, 1А, 8-18 (четные);

Машиностроителей, 4, 6;

Народная, 56-62 (четные);

Партизанский пр., 70А-88 (четные), 97-103 (нечетные);

Подшипниковый пр-д, 9;

Сурикова, 1-25 (нечетные);

Тухачевского, 18-48 (четные), 25-45 (нечетные);

Филатова, 8-20 (четные), 13-21 (нечетные);

Шишкина, 15, 17, 20 к.1 - 32 (четные);

Энергетический пр-д, 2, 4.-0-