Границы Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы города Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут, сообщили БЕЛТА в землеустроительной службе Миноблисполкома.

Минский областной исполнительный комитет и Минский областной Совет депутатов с 23 февраля по 23 марта 2018 года проводили общественное обсуждение по установлению границ города Жодино. В этот период времени поступило одно предложение, в котором озвучены вопросы реконструкции и строительства инженерной, транспортной и общественной инфраструктуры. В соответствии с законодательством, данные вопросы не могут быть рассмотрены в рамках проведенной работы.

Таким образом, предложение по установлению границ города Жодино корректировки не требует.

Соответствующая справка направляется в Минский областной Совет депутатов для рассмотрения и последующего внесения предложения по установлению границ города Жодино в Совет Министров.

Жодино имеет статус города областного подчинения, которым он был наделен 7 марта 1963 года.-0-