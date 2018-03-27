Границы Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 марта 2018, Вт
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.4217
USD 1.9464
RUB 3.4046
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич Лукашенко требует проверить массовые места на безопасность и жестко наказать за серьезные упущения
Президент
РЕПОРТАЖ: МЧС проверяет торгово-развлекательные центры
Регионы
Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году
Экономика
Паромная переправа прибыла из Пинска в Житковичский район
Регионы
Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ группа "Без билета" разыграет 41-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета"!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
К разработке стратегии развития кинематографии Беларуси приглашаются заинтересованные
16:57 Культура
Международный госпиталь Bona Dea открылся в Баку
16:52 Азербайджан
Конкурс на создание комедии для драматического театра объявлен в Беларуси
16:51 Культура
ФОТО: В торговых центрах Бреста проходят учения МЧС
16:49 Заголовки новостей
Группа "Би-2" отменила концерт 28 марта из-за трагедии в Кемерово
16:45 В мире
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%
16:44 Общество
Тактическое учение с авиацией и зенитными ракетными войсками пройдет в Беларуси
16:39 Общество
Житель Слонимского района украл более 3 т картофеля из хранилища односельчан
16:38 Происшествия
ФОТО: Перелетные птицы возвращаются в Беларусь
16:31 Заголовки новостей
Актер Уилл Смит станцевал зажигательную сальсу
16:30 Калейдоскоп
Кобяков направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург
16:29 Экономика
В Верховном суде идут допросы по делу об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области
16:25 Происшествия
ФОТО: МЧС проводит учебные эвакуации в торговых центрах Минска
16:25 Заголовки новостей
Два участника синдиката, грабившего банки 40 стран, привлечены к ответственности в Беларуси
16:25 Происшествия
Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники намерена стать резидентом "Великого камня"
16:24 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: МЧС проводит учебные эвакуации в торговых центрах Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
16:19 Общество
Представитель Беларуси избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению
16:11 Политика
Конкурс "Лига авторов - 2018" пройдет с 1 апреля по 1 сентября
16:09 Культура
Банк развития в 2017 году в 2,4 раза увеличил объем экспортных кредитов
16:05 Экономика
Границы Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут
16:03 Регионы
Все новости
Сюжеты
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Год малой родины Год малой родины
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Выставка "Здравоохранение Беларуси" Выставка "Здравоохранение Беларуси"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Границы Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут

Регионы 27.03.2018 | 16:03
Жодино. Фото из архива
Жодино. Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы города Жодино по итогам общественного обсуждения корректироваться не будут, сообщили БЕЛТА в землеустроительной службе Миноблисполкома.

Минский областной исполнительный комитет и Минский областной Совет депутатов с 23 февраля по 23 марта 2018 года проводили общественное обсуждение по установлению границ города Жодино. В этот период времени поступило одно предложение, в котором озвучены вопросы реконструкции и строительства инженерной, транспортной и общественной инфраструктуры. В соответствии с законодательством, данные вопросы не могут быть рассмотрены в рамках проведенной работы.

Таким образом, предложение по установлению границ города Жодино корректировки не требует.

Соответствующая справка направляется в Минский областной Совет депутатов для рассмотрения и последующего внесения предложения по установлению границ города Жодино в Совет Министров.

Жодино имеет статус города областного подчинения, которым он был наделен 7 марта 1963 года.-0-

﻿
Теги
Жодино, Минский облисполком
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4217 BYN 2.415 BYN 2.417 BYN
USD
1.9464 BYN 1.944 BYN 1.948 BYN
RUB
3.4046 BYN 3.4 BYN 3.41 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко выступает за сбалансированный подход при реформировании Налогового кодекса
Все видео

Фотоновости

В торговых центрах Бреста проходят учения МЧС
Все фото

Инфографика

Малое и среднее предпринимательство в Беларуси В Беларуси действует Совет по развитию предпринимательства. В планах создать такие советы в регионах. 23 ноября 2017 года принят декрет №7 "О развитии предпринимательства", который призван стимулировать деловую активность в республике.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Александр Турчин Лукашенко выступает за сбалансированный подход при реформировании Налогового кодекса
Лукашенко и Порошенко обсудили проведение в Беларуси Дней культуры Украины и форума регионов
"Бардак начинается с этого" - Лукашенко высказался о несанкционированных мероприятиях
Политика
Грег Хендс и Владимир Макей Макей находится с визитом в Великобритании
Представитель Беларуси избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению
МИД Беларуси ответил на заявление в ЕС по поводу "непропорциональной" реакции властей на несанкционированные акции
Экономика
Александр Турчин Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году
Кобяков направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники намерена стать резидентом "Великого камня"
Происшествия
В Верховном суде идут допросы по делу об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области
Житель Слонимского района украл более 3 т картофеля из хранилища односельчан
Два участника синдиката, грабившего банки 40 стран, привлечены к ответственности в Беларуси
Общество
Коллекции одежды в стиле urban wear представлены белорусским производителем
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%
Тактическое учение с авиацией и зенитными ракетными войсками пройдет в Беларуси
Спорт
Горди Дуайер. Фото из архива ХК "Динамо-Минск" сохранит тренерский штаб в следующем сезоне - Шуневич
УЕФА объявил об изменениях в регламенте проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Делегаты НОК стран Старого Света ознакомятся с ходом подготовки к II Европейским играм
Технологии
Фото из архива Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев выйдет в открытый космос в скафандре "Орлан-МКС"
Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют
Норвегия обеспечит Арктику высокоскоростным интернетом
Культура
Фото из архива Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси открывается в галерее Дворца Республики
К разработке стратегии развития кинематографии Беларуси приглашаются заинтересованные
Конкурс на создание комедии для драматического театра объявлен в Беларуси
В мире
Фото ТАСС Задержанным по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово предъявили обвинения
Международный госпиталь Bona Dea открылся в Баку
Группа "Би-2" отменила концерт 28 марта из-за трагедии в Кемерово
Калейдоскоп
Вулкан Этна Вулкан Этна сползает к Средиземному морю
Актер Уилл Смит станцевал зажигательную сальсу
Ученые открыли новый орган человека
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия