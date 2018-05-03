Гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" стартовал в Гродно

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" стартовал сегодня в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия мероприятия прошла на площади университетского флага Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Марафон университет проводит в четвертый раз. Он стал своеобразной визитной карточкой вуза. Статус марафона из года в год повышался, в 2018-м он стал республиканским. Впервые участие в нем принимают команды со всех регионов страны: представители вузов из Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, Барановичей и Гродно. Кроме того, присоединятся к марафону сборные команды школьников Октябрьского и Ленинского районов Гродно, а также команда ссузов из областного центра. Всего в марафоне поучаствуют 14 дружин по 20 человек в каждой.

Команды в течение двух дней будут состязаться в конкурсах военно-спортивного характера "К защите Отечества готов". Участники покажут свое мастерство по изготовлению декоративных изделий из дерева и выпечке хлеба в состязании "Гаспадар і гаспадыня". В "Свободном творческом конкурсе" необходимо будет показать свои таланты. Кроме того, команды творчески презентуют свой университет и покажут знания истории в конкурсе "Моя родина: история и культура Беларуси".

Участники марафона 4 мая возложат цветы у памятника воинам-освободителям Гродно в парке имени Жилибера, после чего проследуют в колонне к центральному спортивному комплексу "Неман". На стадионе пройдут финальные мероприятия Республиканского гражданско-патриотического марафона. Также здесь состоятся церемония награждения победителей и торжественное закрытие.-0-