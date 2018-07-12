ГрГУ им. Янки Купалы открывает специальность с первым китайским языком обучения

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ГрГУ им. Янки Купалы открывается специальность с первым китайским языком обучения. Об этом сообщила сегодня журналистам ректор Гродненского государственного университета Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно впервые открыт набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" с первым китайским и вторым английским языком. Как отметила ректор, открыта новая специальность в связи с потребностями региона: у Гродненской области налаживаются все более тесные связи с Китаем, в частности с провинцией Ганьсу. Активно в регион приходит китайский бизнес, перспективным рынок Китая выглядит и для гродненских предприятий, однако не хватает специалистов именно в области коммуникации, владеющих китайским языком.

Сегодня в университете стартовал прием документов для получения I ступени высшего образования. По традиции прием документов от первых абитуриентов прошел в торжественной обстановке. Будущих студентов приветствовали Ирина Китурко и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

"Стартовал один из важнейших этапов в жизни молодых людей. Необходимо сделать правильный выбор, определиться с будущей профессией, специальностью, чтобы она приносила пользу обществу и радость самому человеку. Сегодня в регионе созданы все условия для учебы, оздоровления, отдыха и трудовой занятости молодых людей. Выпускник вуза должен быть мотивированным, уверенным в себе специалистом. И мы видим, что гродненские вузы востребованы не только среди белорусских абитуриентов, растет и количество иностранцев, желающих получить тут образование", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что активно развивается материально-техническая база учебных заведений. В частности, возводятся в регионе новые студенческие общежития. Важно и то, что постоянно изменяется перечень специальностей, на которые осуществляется набор: сделано это для того, чтобы готовить по-настоящему востребованных специалистов.

В ГрГУ им. Янки Купалы также впервые открыт набор на специальность "информационно-измерительная техника" на заочную сокращенную форму получения высшего образования. Возобновлен набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)" дневной формы и "начальное образование" заочной формы обучения.

В этом году университет осуществляет набор по 51 специальности. План набора составляет более 2,2 тыс. человек.-0-