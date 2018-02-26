Гродненец поблагодарил сотрудников ГАИ за помощь с замерзшим авто

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь с замерзшим авто, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно написал слова благодарности в книге замечаний и предложений. Как оказалось, утром 25 февраля в 15-градусный мороз его "Форд" на улице Белуша отказался заводиться. Попытки прикурить ни к чему не привели.

Молодой человек позвонил в оперативно-дежурную службу ГАИ. Там на звонок отреагировали быстро: через пять минут на место прибыл инспектор ДПС. Лишь после буксировки служебным авто на тросе дизельный двигатель "Форда" завелся.

В ГАИ региона отметили, что в связи с холодами перешли на усиленный вариант службы и по возможности готовы помочь водителям, оказавшимся в сложной ситуации. Вместе с тем в Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от дальних поездок в такую погоду . В случае крайней необходимости следует отправляться в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации.-0-