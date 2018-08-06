6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и провинция КНР Фуцзянь будут активнее развивать сотрудничество. Протокол о намерениях по установлению дружественных связей был подписан сегодня во время встречи китайской делегации с руководством Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это важный этап в сближении не только регионов, но и наших стран. У провинции Фуцзянь развита промышленная сфера - электроника, машиностроение и другие. Мы знаем, что Гродненская область - очень сильный регион в плане сельского хозяйства. Это лишь одно из направлений взаимодополняющего сотрудничества, которое можно наладить в торгово-экономической сфере", - отметил руководитель делегации, член постоянного комитета, начальник секретариата, начальник отдела пропаганды парткома КПК провинции Фуцзянь Лян Цзянъюн.

"Молочная продукция перерабатывающих предприятий региона уже сертифицирована на китайском рынке. Начались ее поставки. Сейчас идет процесс сертификации мясоперерабатывающих предприятий. Востребованы на китайском рынке белорусский лен, продукция деревообработки", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что активно действует на территории региона китайский бизнес: сейчас реализуется сразу несколько инвестиционных проектов. Во время встречи китайская сторона заявила о готовности наращивать инвестиции в регион: сфера интересов обширная - от атомной энергетики до высоких технологий.

Одним из важнейших направлений сотрудничества названа также сфера транспорта и логистики. Регионы связывает железнодорожный путь из Китая в Европу. Он начинается в провинции Фуцзянь и проходит через Гродно.

"Наши регионы очень отличаются по климату, ландшафтам, пейзажам. Такая разница всегда была двигателем туристического интереса. Ежегодно более 4 млн жителей провинции Фуцзянь выезжают в качестве туристов за рубеж. Будет здорово, если часть из них посетит и Гродненский регион", - отметил Лян Цзянъюн. Он подчеркнул, что также китайская сторона заинтересована в сотрудничестве и обмене в культурной и образовательной сферах.

Еще одним мероприятием в Гродненском облисполкоме сегодня стало открытие фотовыставки "Освежающий бриз Фуцзяня".-0-

Фото Леонида Щеглова