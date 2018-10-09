Гродненская область планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гродненской области подпишут во время V Форума регионов Беларуси и России контракты на сумму в $100 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета экономики Гродненского облисполкома Андрей Свиридов.

"Многие контракты заключались во время подготовки к форуму", - отметил Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что около 60% внешнеторгового оборота Гродненской области приходится на Российскую Федерацию. В области работают более 100 компаний с российским капиталом. Реализуются крупные проекты, например, в Сморгони в этом году группа компаний "Содружество" открыла маслоэкстракционный завод.

Активно развивается межрегиональное сотрудничество: связи у Гродненской области налажены с 23 российскими регионами. Во время V Форума регионов Беларуси и России запланировано несколько встреч и совместных заседаний. В частности, состоится третье заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству с Республикой Коми.

На форуме с 11 по 14 октября будет работать региональная площадка производителей Гродненской области. На выставке-продаже свою продукцию представят ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Молочный мир", ОАО "Лидахлебопродукт" и ОАО "Гроднохлебпром". Кроме того, регион продемонстрирует свой туристический потенциал. Широко планируется организовать и культурную программу.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тыс. человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях.-0-