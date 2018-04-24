Гродненская область принимает эстафету экокампании "Обустроим малую родину"

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский регион сегодня принимает эстафету экологической кампании "Обустроим малую родину", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.

Мероприятия по благоустройству особо охраняемой природной территории будут организованы на территории Республиканского ландшафтного заказника "Озеры" в Гродненском районе. Запланированы ремонт и реконструкция мест отдыха, установка информационных указателей в Ботаническом памятнике природы местного значения "Двухсотлетняя дубрава". Кроме того, будет оборудована контейнерная площадка для раздельного сбора отходов около эколого-образовательного визит-центра "Озеры".

"Присоединятся к мероприятиям свыше 20 человек - представители органов госуправления, учреждений образования, общественных организаций, предприятий и бизнеса", - отметил Василий Шлык. Поучаствует в акции и руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. По окончании акции в Гродненской области символическая эстафета будет передана Брестскому региону.

Акция "Обустроим малую родину", которая объявлена Минприроды, является одним из мероприятий республиканского плана по наведению порядка на земле Экологическая кампания, приуроченная к Году малой родины, пройдет с апреля по октябрь. Под лозунгом "Обустроим малую родину" будут организованы различные мероприятия по наведению порядка на земле.

Цель кампании - внести вклад в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема или реки, тем самым сохраняя их красоту. Это может быть посадка деревьев или кустарников, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов. Направлена акция на вовлечение общественности в процесс наведения порядка на земле, благоустройство городов и населенных пунктов, а так же повышение уровня экологической культуры и экологической ответственности.-0-