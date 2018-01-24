Гродненские лесоводы заготовят 500 кг семян ели с улучшенными наследственными свойствами

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские лесоводы в 2018 году заготовят свыше 500 кг семян ели с улучшенными наследственными свойствами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила инженер по лесовосстановлению и мелиорации Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Инга Вьюнова.

Лесник Сергей Швецов

Лесник Александр Бабко подрезает ветки для лучшего освещения растения.

В Гродненском регионе в этом сезоне планируется заготовить также около 380 кг семян сосны с улучшенными наследственными свойствами. Шишки хвойных деревьев сейчас заготавливаются на специальных лесосеменных плантациях, позже перерабатываются на участке в Щучинском районе. Каждая шишка проходит несколько этапов обработки - сортировку, сушку, извлечение семян.

Лесники Сергей Швецов и Виктор Хоха собирают шишки на плантации в Гродненском районе.

Лесник Сергей Швецов

Работник лесосеменного цеха Щучинского лесхоза Николай Шляхтун сортирует шишки сосны.

Шишки сосны

Шишки ели

Оператор лесосеменного цеха Щучинского лесхоза Данута Панасевич сортирует семена.

Сортировка семян сосны

Так раскрываются шишки ели

"Современное оборудование позволяет хранить семена без потери всхожести на протяжении многих лет. В частности, в регионе создан пятилетний запас семян сосны и шестилетний - ели", - отметила Инга Вьюнова. Она подчеркнула, что в этом сезоне основной упор сделан именно на производство семян с улучшенными наследственными свойствами: они отличаются большим приростом древесины в будущем. Именно из этих семян выращивают саженцы, которые высаживают в грунт с закрытой корневой системой.

Оператор лесосеменного цеха Елена Мыцко

Сортировка семян сосны

Оператор лесосеменного цеха Елена Мыцко

Начальник лесосеменного цеха Щучинского лесхоза Александр Трахимчик

Желуди в хранилище Щучинского лесхоза

Лесхозы региона полностью обеспечены собственным посадочным материалом. Услугами лесосеменного цеха на базе Щучинского лесхоза пользуются и лесоводы Витебской и Минской областей. В этом году часть семян с улучшенными наследственными свойствами будет направлена для восстановления лесов в Гомельском регионе. В 2017-м около 100 кг семян сосны были поставлены на экспорт в Швецию. В текущем году также прорабатывается вопрос экспортных поставок.-0-

Шишки сосны

Ростки сосен из семян лесосеменного цеха Щучинского лесхоза, строительство которого было предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси в 2011-2015 годы.

Фото Леонида Щеглова