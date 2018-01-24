Гродненские лесоводы заготовят 500 кг семян ели с улучшенными наследственными свойствами

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские лесоводы в 2018 году заготовят свыше 500 кг семян ели с улучшенными наследственными свойствами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила инженер по лесовосстановлению и мелиорации Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Инга Вьюнова.
В Гродненском регионе в этом сезоне планируется заготовить также около 380 кг семян сосны с улучшенными наследственными свойствами. Шишки хвойных деревьев сейчас заготавливаются на специальных лесосеменных плантациях, позже перерабатываются на участке в Щучинском районе. Каждая шишка проходит несколько этапов обработки - сортировку, сушку, извлечение семян.
"Современное оборудование позволяет хранить семена без потери всхожести на протяжении многих лет. В частности, в регионе создан пятилетний запас семян сосны и шестилетний - ели", - отметила Инга Вьюнова. Она подчеркнула, что в этом сезоне основной упор сделан именно на производство семян с улучшенными наследственными свойствами: они отличаются большим приростом древесины в будущем. Именно из этих семян выращивают саженцы, которые высаживают в грунт с закрытой корневой системой.
Лесхозы региона полностью обеспечены собственным посадочным материалом. Услугами лесосеменного цеха на базе Щучинского лесхоза пользуются и лесоводы Витебской и Минской областей. В этом году часть семян с улучшенными наследственными свойствами будет направлена для восстановления лесов в Гомельском регионе. В 2017-м около 100 кг семян сосны были поставлены на экспорт в Швецию. В текущем году также прорабатывается вопрос экспортных поставок.-0-
Фото Леонида Щеглова
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