12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские школьники отметили День космонавтики пуском моделей ракет и космических кораблей, передает корреспондент БЕЛТА.

В импровизированный космодром на некоторое время превратился стадион гимназии №5 в Гродно. Здесь развернулась стартовая площадка для моделей ракет, изготовленных воспитанниками лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества.

"Для нас стало своеобразной традицией такими массовыми мероприятиями отмечать День космонавтики, знакомить детей с темой космоса, ракет, моделирования", - рассказал преподаватель лаборатории Александр Липай.

В учебном заведении весь день был посвящен знаменательной дате: в фойе школы работал космический музей. Здесь кружковцы выставили масштабные летающие модели настоящих космических кораблей и ракет-носителей. Ученики участвовали в конкурсе рисунков на асфальте на заданную тему, послушали лекцию на тему космоса, узнали о земляках, связанных с космонавтикой. Кстати, в гимназии бережно хранят именной, посвященный учебному заведению, плакат с портретами нескольких десятков космонавтов: один из выпускников гимназии работает в Звездном городке и альма-матер не забывает.

Ученикам школы предложили ответить на вопросы викторины и сыграть в космическую лотерею. Победителям предоставили уникальную возможность поучаствовать в пуске ракет: дать команду на старт со специального пульта.

"Приятен искренний интерес детей к этой теме. Ребята и девчата знают о многом, связанном с космосом", - рассказал Александр Липай. Он отметил, что детей заинтересовала тема моделизма, они спрашивали, как стать кружковцами. Требований не много: желание и любовь к творчеству.

Сейчас в лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества занимаются свыше десятка мальчишек. Трое из них работают с преподавателем по индивидуальной программе: они готовятся к выступлению на чемпионате мира и этапах Кубка мира. В этом техническом виде спорта гродненские моделисты с 2010 года стабильно входят в число лучших на планете. И сам Александр Липай, и его воспитанники неоднократно становились чемпионами мира и Европы, победителями общего зачета Кубка мира, завоевывали медали на континентальном и мировом первенствах. В этом году моделисты из Гродно также планируют заявить о себе на международной арене.-0-

Фото Леонида Щеглова