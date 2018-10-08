Гродненские строители сертифицируют свою продукцию для рынка ЕС

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские строители сертифицируют свою продукцию для рынка Европейского союза. Об этом сегодня на заседании Гродненского облисполкома сообщил генеральный директор ОАО "Гродножилстрой" Олег Ушкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было посвящено теме наращивания экспорта строительных, архитектурных и инженерных услуг в 2018 и 2019 годах. Перспективным для гродненских строителей может быть и европейский рынок. В частности, ОАО "Гродножилстрой" сейчас активно занимается сертификацией своей продукции на рынке Европейского союза. Завершить эту работу планируется до конца года.

"Сегодня, чтобы быть рентабельными на зарубежных рынках, необходимо приходить на них со своей продукцией: сборным железобетоном, изделиями КПД, например. Стоимость ее вполне конкурентоспособна. Что касается ЕС, то там есть свои особенности в строительстве. Выполнение тех требований позволит и нам освоить новые виды продукции, повысить уровень оказываемых услуг, - отметил Олег Ушкевич. - Заинтересованность в услугах белорусских строителей высказывали также в странах Балтии».

Продолжает организация работать по строительству жилья на российском рынке. Есть предложения из Ленинградской области, Курска, других регионов. ОАО "Гродножилстрой" возводит жилье в Калужской области. В 2018 году, как ожидается, организация построит жилья за рубежом на $2,5 млн (в 2017-м было $2,1млн).

За восемь месяцев текущего года экспорт строительных, архитектурных и инженерных услуг в Гродненской области составил $73 млн (темп роста 111%).

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов отметил, что динамика экспорта услуг в регионе в целом положительная, однако вклад строителей мог бы быть более весомым

"Поиск работы, партнеров за рубежом - кропотливый труд. Это дело не одного дня. Необходимо активизировать сотрудничество с регионами стран-соседок, учиться самим строителям. Настолько эффективно организовывать работу, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что важно анализировать те случаи, когда переговоры, конкурсы не увенчались заключением контрактов, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок. Активней необходимо работать на внешних рынках не только строительным, но и проектным организациям. Тем более, что опыт и возможности у них есть.-0-