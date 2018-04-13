Гродненские таможенники с начала года пресекли около 40 нарушений режима в пунктах пропуска

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с начала текущего года пресекли около 40 нарушений режима в пунктах пропуска, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Среди нарушителей - как граждане Беларуси, так и иностранцы. Наиболее распространенным нарушением остаются деньги, которые оставляют в предоставленных к таможенному контролю документах. Привлекались к ответственности граждане и за препятствование в проведении таможенного контроля, отказ от прохождения осмотра с применением ИДК, ведение разговоров по мобильному телефону.

"Зафиксированы случаи, когда пересекающие границу предпочитали оставить "лишний" товар на территории пункта пропуска либо на нейтральной территории. Так, два гражданина Кыргызстана отказались поместить товар под процедуры либо вывезти его за пределы ЕАЭС. Они предпочли оставить перемещаемые стиральные машины у мусорного контейнера в пункте пропуска. За это они привлечены судом к административной ответственности", - рассказали в региональной таможне.

Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Беларуси может повлечь депортацию, а также штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br24,5). При повторном совершении правонарушения в течение года размер штрафа составляет от 10 до 100 базовых величин.

"Пересекая границу, соблюдайте установленный законодательством порядок в пункте пропуска. Также будьте внимательны перед предъявлением к таможенному контролю документов", - подчеркнули в ГРТ.-0-