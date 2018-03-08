Гродненские таможенники в пунктах пропуска дарили пересекающим границу женщинам цветы

8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Таможенники сегодня дарили цветы пересекающим границу женщинам. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Встречать в праздник женщин таким образом - традиция Гродненской региональной таможни. Во всех пунктах пропуска таможенники дарили представительницам прекрасной половины человечества цветы, тепло поздравляли с праздником. Такой подход для многих стал приятным сюрпризом.

"Не остались без внимания и сотрудницы таможни, получившие поздравления от коллег-мужчин", - рассказали в ГРТ. Многие из них встретили праздник на рабочем месте: 8 марта в дневную и ночную смены службу в пунктах пропуска несли около 130 женщин.-0-