4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский технопарк отметит новоселье в собственном здании в сентябре. Об этом сегодня во время расширенного заседания областного научно-технического совета сообщила ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

РУП "Учебно-научно-производственный центр "Технолаб", учрежденное ГрГУ имени Янки Купалы, получило статус научно-технологического парка в середине 2017 года, но пока технопарк существует на арендованных площадях.

"На 1 сентября 2018 года запланировано открытие собственного здания технопарка по улице Господарчей в Гродно. Сейчас там завершаются строительные работы. Это здание площадью около 1 тыс. кв.м станет лишь первой очередью развития научно-технологического парка в Гродно. Сегодня мы презентует те возможности и перспективы, которые технопарк даст региону, предприятиям, университетам Гродненской области", - отметила Ирина Китурко. Она подчеркнула, что открытие на базе научно-технологического парка новых инновационных производств и предприятий позволит создать для региона и новые высококвалифицированные рабочие места. Аренда площадей по сниженным ставкам, льготирование налогообложения, организационное сопровождение реализации проектов позволит активнее привлекать к работе в технопарке малый и средний бизнес. Для университетов важна возможность коммерциализации научных разработок, создания мест для прохождения практики студентами на инновационных производствах.

На заседании совета была представлена концепция создания детского или молодежного технопарка. "Чтобы появились инициативные резиденты взрослого технопарка, люди, которые способны коммерциализировать свои научные разработки, необходимо учить этому с самого юного возраста. Потенциальными участниками технопарка могут стать дети уже в возрасте от 4-5 лет", - отметила Ирина Китурко. В качестве базы для молодежного технопарка университет предложил здание бывшей военной комендатуры в центре Гродно. Здесь планируется создать парк научных развлечений, организовать занятия в секциях по различным направлениям, проводить соревнования и конкурсы, мастер-классы, летние и зимние научные лагеря.

Молодежный технопарк предоставляет возможность организации различных видов междисциплинарной деятельности в области научных исследований, изобретательства, рационализаторства, умения решать нестандартные задачи, способствует формированию социально-личностных и предпринимательских компетенций. Он также ориентирован на активное вовлечение молодежи в сферу экономики региона.

Реализация проекта, если он будет утвержден, намечена на 2019-2020 годы.-0-