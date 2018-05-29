Гродненское ОАО "Молочный мир" слило в канализацию более 19 тыс. т творожной сыворотки

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители цеха ОАО "Молочный мир" приказали слить в канализацию более 19 тыс. т непроданной творожной сыворотки, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

КГК по поручению Президента Беларуси, данному в 2011 году, контролирует процесс создания производств по переработке всего объема молочной сыворотки. Проведен анализ документов по финансово-хозяйственной деятельности одного из СПК Гродненской области и ОАО "Молочный мир".

При сопоставлении данных в путевых листах на автотранспорт сельхозорганизации с товаросопроводительными документами на творожную сыворотку открытого акционерного общества выяснилось, что поставка товара в СПК не подтверждалась затратами на эксплуатацию транспорта ОАО. С января 2015 года по май 2017 года были списаны, но получателю не доставлены более 19 тыс. т творожной сыворотки.

Работники цеха цельномолочной продукции ОАО "Молочный мир" признались, что непроданную творожную сыворотку по указанию своего непосредственного руководства сливали ночью в канализацию и оформляли бестоварные накладные в адрес СПК, чтобы списать товар с учета. В результате предприятию нанесен ущерб на сумму более Br90 тыс.

При этом молокоперерабатывающие предприятия ближайших регионов работали с неполной загрузкой и могли бы использовать невостребованную СПК сыворотку.

В отношении руководителей цеха ОАО "Молочный мир" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.-0-