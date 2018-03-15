15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненскому стеклозаводу будет оказана господдержка по уплате процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №194 от 13 марта 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.
В соответствии с распоряжением Президента Беларуси от 24 декабря 2015 года №218рп "О вопросах открытого акционерного общества "Гродненский стеклозавод" Совет Министров постановил уплачивать с 1 января по 31 декабря 2018 года за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, в пределах расходов, определенных в бюджете на текущий финансовый год на эти цели, проценты за пользование предоставленными ОАО "Гродненский стеклозавод" кредитом по договору от 30 декабря 2010 года и кредитами, указанными в приложениях к постановлению в течение срока возврата (погашения) этих кредитов.
Уплата процентов производится банкам на основании представленных ОАО "Гродненский стеклозавод" в Министерство финансов и согласованных с банками сведений о суммах начисленных и подлежащих уплате процентов за пользование банковскими кредитами. Высвобождаемые денежные средства направляются ОАО "Гродненский стеклозавод" на пополнение собственных оборотных средств.
Условие оказания ОАО "Гродненский стеклозавод" государственной поддержки, предусмотренной постановлением, а также лица, на которых возложена персональная ответственность за его выполнение, определены распоряжением Президента Беларуси от 24 декабря 2015 года №218рп "О вопросах открытого акционерного общества "Гродненский стеклозавод".
Министерству архитектуры и строительства совместно с Министерством финансов и Государственным комитетом по имуществу поручено в 2018 году обеспечить увеличение доли Беларуси в уставном фонде ОАО "Гродненский стеклозавод" на сумму оказанной в 2017 году государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета, путем эмиссии акций дополнительного выпуска и их передачи в собственность Беларуси.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-
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