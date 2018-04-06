6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненскую область в финале конкурса"100 идей для Беларуси" представят 16 молодых разработчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

"Гродненскую область в апреле в Минске на финальном этапе ежегодной республиканской молодежной выставки-презентации лучших инновационных проектов и научно-технических идей представят 16 авторов со своими разработками. Молодые и инициативные новаторы из Гродно, Лиды, Щучина, Дятлово, Слонима и Новогрудка, пройдя все региональные отборы конкурса, доказали, что они полны интересных и смелых идей в IT-технологии, энергосбережении, медицине, агропромышленной и социальных сферах", - отметили в обкоме БРСМ.

Для оказания помощи в подготовке, продвижении проектов и идей, поощрения, мотивации и стимулирования участников конкурса Гродненским областным комитетом ОО "БРСМ" в 2013 году подписан договор о сотрудничестве с Гродненским областным учреждением финансовой поддержки предпринимателей.

Накануне на базе учреждения для финалистов конкурса прошел стартап-семинар по успешной самопрезентации проекта. Во время встречи специалисты дали молодым новаторам советы о том, как необходимо строить свое устное выступление, напомнили о любимых "каверзных" вопросах инвесторов и экспертов после презентации, рассказали, как правильно на них реагировать. Также финалисты конкурса получили ценные советы по убеждению коллеги и потенциального инвестора в ценности проекта. Каждый из авторов идеи-финалиста получил подборную консультацию и алгоритм построения "визитной карточки" своего проекта.

"Ежегодно, начиная с 2013 года, представители Гродненской области оказывались в числе победителей республиканского конкурса. Многие идеи нашли практическое воплощение", - отметили в обкоме БРСМ. Так, после конкурса "100 идей для Беларуси" в молодежный центр "Гродно" был переформатирован бывший кинотеатр "Гродно", налажен ремонт моноблоков дизелей в локомотивном депо в Лиде.-0-