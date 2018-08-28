Гродно 8 сентября примет этап акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый этап республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018" состоится 8 сентября в Гродно, сообщили БЕЛТА организаторы.

В Полоцке и Витебске 25-26 августа выдались горячими для участников чемпионата по скоростному маневрированию, который проходит в рамках республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения". Жаркая погода способствовала высоким скоростям и острейшей конкуренции.

У ТЦ "Манеж" в Полоцке 25 августа собралось много зрителей. Победу здесь в абсолютном зачете праздновал Дмитрий Баркан на "Катерхэме". Второе и третье места заняли Александр и Евгений Цедрики, выступающие на автомобилях "Пежо 205" за команду Nakayama Team. У этой же команды первое место в командном зачете.

Соперники продолжили спор 26 августа уже в Витебске на проспекте Победы, где были скорости до 150 км/ч. И здесь вернул себе пальму первенства Александр Цедрик, сумевший провести все заезды на высочайшем уровне. Второе место в абсолютном зачете досталось неоднократному чемпиону Беларуси из Витебска Алексею Шендюкову, выступающему традиционно на "Ситроен Саксо". Третье место сумел завоевать брат Александра и его напарник по команде Nakayama Team - Евгений Цедрик. Отличный этап получился в Витебске - это мнение как зрителей, так и участников!

После трех этапов (Могилев, Полоцк и Витебск) лидерами абсолютного зачета являются:

1. Александр Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team - 73 очка;

2. Дмитрий Баркан, Минск, "Катерхэм", команда Havoline - 55 очков;

3. Евгений Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team - 51 очко.

В командном зачете лидирует Nakayama Team из Минска (124 очка), второе место у столичной Havoline (64), на третьем находится витебская команда Viracers (40 очков).-0-

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